Roatán recibirá a la Filarmónica de SPS antes de su viaje a Nueva York

Roatán, Honduras.- La música de cámara llegará este lunes a cientos de estudiantes de Islas de la Bahía, quienes tendrán la oportunidad de compartir de cerca con los integrantes de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula durante una presentación especial en Roatán.
La actividad reunirá a más de 300 alumnos procedentes de Roatán, José Santos Guardiola, Útila y Guanaja, en una jornada que combinará música y aprendizaje en el Domo del Distrito Beta.
El concierto, denominado “El Camino a New York”, está programado para las 3:00 de la tarde y tendrá un componente didáctico, ya que los estudiantes podrán conocer cómo funciona una orquesta de cámara, identificar sus instrumentos y conversar con los músicos.
La presentación cobra especial relevancia porque se realizará antes del viaje de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula a Estados Unidos, donde tiene prevista una actuación en el Carnegie Hall de Nueva York en noviembre.
Para los organizadores, el encuentro busca acercar este tipo de expresiones artísticas a niños y jóvenes del departamento insular, especialmente a aquellos que no suelen tener acceso frecuente a conciertos de música clásica.
El director de la Casa de la Cultura de Roatán, John Manzanares, destacó que la actividad permitirá a estudiantes de centros públicos y privados disfrutar gratuitamente del espectáculo.
Manzanares señaló que este esfuerzo también se integra al trabajo cultural que se ha desarrollado durante más de 12 años en la isla para ampliar los espacios de formación y convivencia alrededor del arte.
La iniciativa cuenta con el apoyo de Próspera ZEDE y Fundación Próspera en calidad de patrocinadores, además de otras organizaciones y empresas de la zona, entre ellas Las Verandas, Pristine Bay Beach Club, Pete's Place, UTH Roatán y Grupo HCH.
Aunque la prioridad estará centrada en la delegación estudiantil, el concierto también estará abierto al público general, por lo que las familias isleñas podrán asistir a la presentación.