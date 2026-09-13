Roatán recibirá a la Filarmónica de SPS antes de su viaje a Nueva York

Roatán, Honduras.- La música de cámara llegará este lunes a cientos de estudiantes de Islas de la Bahía, quienes tendrán la oportunidad de compartir de cerca con los integrantes de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula durante una presentación especial en Roatán.

La actividad reunirá a más de 300 alumnos procedentes de Roatán, José Santos Guardiola, Útila y Guanaja, en una jornada que combinará música y aprendizaje en el Domo del Distrito Beta.

El concierto, denominado “El Camino a New York”, está programado para las 3:00 de la tarde y tendrá un componente didáctico, ya que los estudiantes podrán conocer cómo funciona una orquesta de cámara, identificar sus instrumentos y conversar con los músicos.