RNP envía 86,000 DNI a ocho departamentos previo a los comicios generales

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de las elecciones generales, el Registro Nacional de las Personas (RNP) despachó a ocho departamentos un total de 86,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI).

Los departamentos a los que fueron remitidas las tarjetas de identidad son Cortés, Yoro, Colón, Comayagua, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán.

Las autoridades del ente registral llamaron a la población a acudir a las ventanillas habilitadas por el RNP para reclamar su DNI en caso de tenerlo pendiente de entrega.