RNP envía 86,000 DNI a ocho departamentos previo a los comicios generales

Ocho departamentos recibieron un importante lote de identidades en un intento del RNP previo a las elecciones del domingo 30 de noviembre

  • 25 de noviembre de 2025 a las 17:42
A pocos días de las elecciones, el RNP envió 86,000 DNI a ocho departamentos e hizo un llamado urgente a los ciudadanos que aún no han retirado su documento.

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de las elecciones generales, el Registro Nacional de las Personas (RNP) despachó a ocho departamentos un total de 86,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI).

Los departamentos a los que fueron remitidas las tarjetas de identidad son Cortés, Yoro, Colón, Comayagua, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán.

Las autoridades del ente registral llamaron a la población a acudir a las ventanillas habilitadas por el RNP para reclamar su DNI en caso de tenerlo pendiente de entrega.

El CNE avanza en la etapa final del cronograma de despacho del material electoral

"Si hiciste tu trámite, puedes acercarte al lugar donde lo solicitaste para retirarlo", invitó el Registro Nacional de las Personas a través de sus cuentas oficiales.

Hasta el día de las elecciones estará vigente la amnistía que suspendió el pago por el trámite de renovación, medida que se mantiene desde finales de agosto para facilitar a los ciudadanos la obtención de su tarjeta de identidad y que puedan ejercer el sufragio.

Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
Periodista

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

