Ricardo Álvarez pide a seguidores nacionalistas no acudir al Congreso: “No arriesguen sus vidas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El dirigente del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, pidió a los seguidores nacionalistas no acudir al llamado de hacerse presentes hoy en los bajos del Congreso Nacional donde se escogerán los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2023-2030).

El exalcalde mencionó que tanto Libertad y Refundación (Libre) como el Partido Nacional han llamado a sus bases a que lleguen afuera del CN.

“Quiero referirme a los de mi partido, no vayan a los bajos del Congreso Nacional, no arriesguen sus vidas, no pongan en riesgo su integridad”, expresó.

DE INTERÉS: Tomás Zambrano reclama que “Libre no debe imponer candidatos a los otros partidos”