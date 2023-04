Renato Florentino: “El Estado está interesado en brindar las hemodiálisis”

El Estado está interesado en que seamos nosotros los que brindamos ese servicio como siempre fue en mis tiempos de estudiante y regresar también al modelo de la diálisis peritonial, que no es la misma hemodiálisis, sino que es a través del abdomen con unos sueros y que sale más barato.

¿Qué pasará con los hospitales móviles?

Los únicos dos que funcionaron fue el de San Pedro Sula ubicado en el Catarino Rivas y el de Tegucigalpa, ahorita se están haciendo estudios para asignarles una función a estos espacios para darle atención a la población, no me he sentado con el director del Catarino, pero escuché que este módulo puede quedar para los enfermos renales donde se les pueda practicar una diálisis digna y de calidad con otra empresa.