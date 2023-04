Pacientes diabéticos aseguran no recibir insulina en el Inadi

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los pacientes diabéticos que asisten al Instituto Nacional del Diabético (Inadi) denunciaron que no están recibiendo insulina nuevamente.

“Estoy preocupada porque ya no hay insulina otra vez y a mí se me dificulta porque no tengo dinero y es cara porque necesito varios frascos”, lamentó una de las pacientes afectadas.

Los hondureños que sufren de diabetes manifiestan que las autoridades sanitarias deben ser más responsables con el paciente y más si el medicamento es su fuente de vida.