Defensa de acusados en el caso de Angie Peña presenta apelación

“Ya hemos venido acumulando más información, recuerden que el testigo protegido AR 1, prácticamente ha venido cooperar más a la Secretaría de Seguridad, supuestamente con elementos nuevos, elementos que no va a poder aportar porque todo lo que él ha hecho es una película prácticamente par salvar su honorabilidad”, detalló el abogado a HCH.

“Imagínese una pericia sin autorización en otro país y lo han presentado y han dicho que se ha realizado aquí, hemos también investigado que los peritos que han juramentado no tienen la capacidad y asimismo son personas que no están capacitadas, porque Honduras no tiene el hardware para hacer este tipo de vaciados”, afirmó.

De igual manera, el togado aseveró que “nosotros vamos a poder comprobar que todo lo que se ha presentado es prueba manipulada, es prueba que no tiene ninguna fortaleza y nuestros representados tendrán que adquirir la libertad”.

Mencionó que el equipo legal se encuentra “asustados por como aquí en Honduras están manipulando tanto la prueba para querer hacer show político, hacer espectáculos y desviar toda la atención”.

El abogado asegura que desde que salió el comunicado pidiendo información sobre el caso, ellos fueron desvinculados del caso, por lo que deben salir en libertad lo más pronto posible.