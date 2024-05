Reintegran a personal de Injupemp suspendido por celebración con fisicoculturistas

“Se presentó la jefe de recursos humanos y no es que ha dejado sin efecto, porque nunca se nos comunicó oficialmente de manera directa, pero el curso de la investigación sigue y se va a dar un informe final y queremos decir con la transparencia del caso que estamos en nuestras actividades y no podemos decirle a la autoridad suprema que no siga con sus investigaciones”, comenzó diciendo Baquedano en entrevista al canal HCH.

“Aquí no hubo nada malo, nada morboso, simplemente eran atletas fisicoculturistas que llegaron. Uno de 60 años, que también es jubilado, otro con un cuadro prácticamente de alguna discapacidad que son referentes para nuestros jubilados porque tenemos 1,500 pensionados también que sufren algún problema de discapacidad. Este momento ha servido para demostrar que Injupemp es una institución noble y responsable”, añadió el profesional del derecho.

Por su lado, jubilados que llevaron a cabo una asamblea en las afueras de la institución señalaron que se autoconvocaron al calificar de injustas las denuncias y cuestionamientos contra los coordinadores y aseguraron que en este caso se violentó el debido proceso legal.

“En este momento se violentó todo lo legal, primero es un llamado de atención verbal, después un llamado de atención escrito, después una audiencia de descargo y por último una suspensión. Aquí se hizo lo contrario”, expresó una de las manifestantes.