Reforma energética podría aprobarse la próxima semana en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se encamina a aprobar la próxima semana la reforma a la legislación de la industria eléctrica propuesta por el presidente Nasry Asfura, luego de que las diferentes fuerzas políticas alcanzaran un consenso avanzado sobre la iniciativa. Así lo informó este sábado el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien explicó que durante los próximos días se concentrarán en la propuesta enviada por el Ejecutivo, mientras que otros temas relacionados con el sector energético serán abordados posteriormente mediante una mesa de trabajo.

“Ya tenemos un consenso bien avanzado”, afirmó Zambrano, al señalar que varias de las modificaciones planteadas por el Partido Liberal a la iniciativa oficialista ya fueron analizadas y que existe disposición para incorporar la mayoría de ellas. La mesa de trabajo contará con la participación de representantes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Secretaría de Energía, diputados y otros sectores vinculados al tema. El grupo tendrá un plazo de 60 días para presentar propuestas sobre asuntos pendientes del sector, entre ellos el impulso a las energías renovables, el robo y hurto de energía y las pérdidas financieras.

Presupuesto 2027 tendrá énfasis en la sequía

En paralelo, el Congreso Nacional se prepara para recibir el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027, que el Poder Ejecutivo debe remitir a más tardar el 15 de septiembre. Zambrano indicó que el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, le informó que el documento ya presenta un importante nivel de avance y que podría ser enviado al Legislativo antes de la fecha límite. Una vez recibido, el proyecto será remitido a la Comisión de Presupuesto, que deberá iniciar su revisión y socialización con distintos sectores.

Entre las áreas que deberán recibir atención durante la discusión presupuestaria figuran salud, educación, infraestructura, seguridad, agricultura e impacto social. El presidente del Congreso Nacional destacó además la necesidad de priorizar la seguridad alimentaria ante los efectos de la sequía que enfrenta el país. En ese sentido, mencionó la incorporación de recursos para alimentos, reservorios de agua, proyectos de agua potable, perforación de pozos, asistencia técnica para productores, semillas mejoradas y fertilizantes. Sobre un eventual incremento del presupuesto para 2027, Zambrano aclaró que hasta ahora no ha recibido una comunicación oficial al respecto.

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