Rashid Mejía exige transparencia a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Rashid Mejía afirmó que el excandidato presidencial Salvador Nasralla debe aclarar ante las autoridades y la ciudadanía cualquier señalamiento relacionado con el manejo de fondos de campaña, en lugar de sostener que existe una persecución política en su contra. El congresista señaló que corresponde al Ministerio Público sustentar las acusaciones con pruebas.

“Si lo está acusando, pues queremos ver las pruebas de lo que lo acusan”, manifestó Mejía al referirse a las investigaciones que involucran al líder político. Recordó que los candidatos no administraban directamente los recursos de campaña, ya que esa función estaba a cargo de comisiones específicas, por lo que dijo desconocer los detalles sobre el manejo de los fondos.