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Rashid Mejía exige transparencia a Salvador Nasralla

El MP solicitó un informe sobre el origen de un cheque por L17 millones que, según las investigaciones, fueron usados para pagar una deuda

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 00:00
Rashid Mejía exige transparencia a Salvador Nasralla

Mejía instó a Nasralla a presentar pruebas sobre los recursos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Rashid Mejía afirmó que el excandidato presidencial Salvador Nasralla debe aclarar ante las autoridades y la ciudadanía cualquier señalamiento relacionado con el manejo de fondos de campaña, en lugar de sostener que existe una persecución política en su contra. El congresista señaló que corresponde al Ministerio Público sustentar las acusaciones con pruebas.

“Si lo está acusando, pues queremos ver las pruebas de lo que lo acusan”, manifestó Mejía al referirse a las investigaciones que involucran al líder político.

Recordó que los candidatos no administraban directamente los recursos de campaña, ya que esa función estaba a cargo de comisiones específicas, por lo que dijo desconocer los detalles sobre el manejo de los fondos.

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“Esperemos que esto sea un proceso normal para que Salvador pueda dar su versión también y declarar lo que considera que se hizo con el dinero de campaña”, expresó.

Mejía sostuvo que la mejor forma de despejar dudas y evitar especulaciones es presentar documentación que respalde el uso de los recursos. “No solo se trata de decir que soy honesto, yo creo que deben salir al paso y empezar a mostrar recibos y empezar a aclararle al pueblo hondureño”, dijo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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