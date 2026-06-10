Ley de Financiamiento obliga a candidatos a presentar liquidación de fondos de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, aseguró que, conforme a la ley, las liquidaciones de los gastos de campaña son de carácter personal y que cada candidato está obligado a presentar la rendición de cuentas de los fondos utilizados una vez concluido el proceso electoral. "Según la ley de manejo de recursos de la campaña, esas presentaciones de liquidación son personales. Cada candidato en los diferentes cargos electivos (...) tiene que liquidar después de la campaña", afirmó (desde el segundo 1).

La aseveración es verdadera. Aunque Lara no aportó evidencia, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos reconoce expresamente a los candidatos como sujetos obligados del sistema de rendición de cuentas y les exige presentar la información financiera correspondiente a cada proceso electoral. Además, la normativa desarrolla ese procedimiento y establece la presentación de informes y liquidaciones individuales de los ingresos y egresos de campaña. La declaración de Lara surge después de que el Ministerio Público iniciara investigaciones contra Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, por presuntas irregularidades en el manejo y la liquidación de fondos utilizados durante su campaña previo a las elecciones generales de 2025.

Candidatos, los sujetos obligados

La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos establece el proceso de liquidación de ingresos y egresos de los recursos utilizados en campañas electorales para candidatos a los diferentes cargos de elección popular. La normativa establece que el sistema de financiamiento y fiscalización aplica a los partidos políticos, movimientos internos, alianzas, candidaturas independientes, candidatos y candidatas, lo que los convierte en sujetos obligados dentro del esquema de rendición de cuentas. En ese sentido, los candidatos no están comprendidos a través de los partidos, sino que la ley los reconoce expresamente como sujetos obligados de manera individual. El procedimiento para la liquidación contempla la presentación de informes financieros durante la campaña y una fase de cierre o liquidación al final del proceso electoral. El artículo 40 señala que los candidatos de manera separada deben presentar informes financieros que incluyan el balance general y el estado de resultados de los recursos utilizados, tanto de financiamiento público como privado, por cada proceso electoral. Asimismo, el artículo 41 dispone que el sistema contable de los sujetos obligados debe permitir el registro, control y verificación de las operaciones financieras, con el fin de garantizar la trazabilidad del uso de los fondos de campaña. En este marco, la ley establece que los candidatos están incluidos como sujetos obligados dentro del sistema de fiscalización, lo que implica que deben responder por los recursos vinculados a su campaña electoral, en coordinación con las estructuras partidarias internas o responsables financieros registrados que el candidato haya nombrado ante la UFTF.

Sobre el procedimiento