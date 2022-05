Rabino Aaron Lankry revela cuál es el mayor temor de JOH en Nueva York

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Rabino Mayor de Honduras, Aaron Lankry, condenó este lunes el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández y reveló, además, cuál es uno de sus mayores temores tras ser acusado por narcotráfico.

A través de una grabación de al menos cinco minutos, el líder espiritual hizo una reflexión y cuestionó el actuar de muchos hondureños que llaman “culpable” a Hernández Alvarado sin antes haberse comprobado su responsabilidad en los delitos por los cuales se le acusa.

“El honor de la patria de Honduras ha sido totalmente diezmado y comprometido”, expresó en referencia a cómo se desarrolló la extradición de JOH, desde su captura hasta su entrega a la DEA.

“Hay algunos de ustedes que piensan que somos buscadores de la realidad, queremos saber cuál es la realidad, cuál es la verdad, está bien. Pero en el proceso de la búsqueda de la verdad, has acabado con el respeto y la dignidad de tu país, marchando a su presidente por las calles como si estuviéramos en el siglo XII y yendo a la horca”, prosiguió Lankry.

De acuerdo al rabino, juzgar al exmandatario -quien goza de presunción de inocencia- es como darle una bofetada a la población de Honduras.

“En Estados Unidos es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, esa es la ley. Y si haces culpable a una persona antes de darle un juicio, no lo lastimaste -porque dijo que no a un individuo- has lastimado a todo tu país, a todas y cada una de las personas que son parte de ese país (eso es un orgullo para ser parte del gran país de Honduras), les han dado una bofetada en la cara, les han quitado su orgullo”, agregó.

Seguidamente expresó: “Puede haber nuevos políticos (acusados) y tal vez esto se repita, ¿es algo que queremos cada cuatro años?”.

El rabino señaló que con la ayuda de Dios el exmandatario comprobará su inocencia en juicio. Y se preguntó -que si se llega a materializar este escenario- los hondureños tendrían la cara para recibir a JOH con los brazos abiertos.

“¿Se atreverán? ¿Estarán ahí todos para recibirlo con los brazos abiertos y decir ‘lo siento, nos disculpamos’. ¿Alguien sabe con seguridad que es culpable de cargos en otro país? O ¿Está familiarizado el país con las leyes del país que se refieren a una posible violación de otro país que nunca ha tenido lugar en otro país? ¿Cómo podría alguien ser culpable de algo así?”, externó.

Por otra parte, informó que la comunidad judía estará en constante contacto con él, pues Lankry es una de las personas autorizadas para visitarlo en el MDC de Brooklyn.

Finalmente, confesó que Hernández Alvarado tiene un temor muy grande, subrayando que no se trata de pasar sus días en la cárcel.

“Claro que tiene buen ánimo, pero ya saben cuál es su gran temor. No es pasar un tiempo en la cárcel. Su mayor temor es (no) devolverle la dignidad y el orgullo a todos y cada uno del gran país que es Honduras, porque es el orgullo del pueblo el que se ha visto comprometido con él”, aseguró.

