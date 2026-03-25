¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este jueves 26 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este jueves 26 de marzo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas del noroccidente del país. Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, realizados por sus equipos técnicos. En Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro y otras localidades, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas:

Santa Rosa de Copán 8:20 a. m. a 2:20 p. m.

Municipio de Santa Rosa de Copán: col. Osorio, col. Mano a Mano, col. Mejía García, res. Miraflores, barrio Miraflores, res. Santa Fe, Teletón Santa Rosa de Copán, Beneficio Santa Rosa, Centro Médico Quirúrgico-Santa Rosa, residencial Capítulo de Abogados, col. San Martín, col. Divina Providencia, col. Villas de Occidente, Uniplaza, col. Altos de Santa Rosa, res. Los Castaños, residencial Amid Cárdenas, Beneficio Coffe Planet

San Pedro Sula 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Col. Tara, col. Colvisula, col. Los Zorzales, col. Los Álamos, res. Villas Matilda, res. El Barrial, col. Villas San Antonio, edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, InjupeMP, Altia, Altara, Unitec, Extractores Fuentes Col. Prieto, col. Río Blanco, aldea El Zapotal, villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, escuela Happy Days, Delicias del Norte, Boquitas Tropical

El Progreso, Yoro 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Campo Cobahsa, aldea Mocúla, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, campo Paloma, aldea Pavón 1 y 2, aldea Veracruz, aldea Las Chumbas, aldea La Fragua, aldea km 45, aldea La Dora

San Vicente de las Nieves 9:00 a. m. a 3:00 p. m.