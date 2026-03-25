¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este jueves 26 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este jueves 26 de marzo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas del noroccidente del país.
Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, realizados por sus equipos técnicos.
En Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro y otras localidades, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas:
Santa Rosa de Copán 8:20 a. m. a 2:20 p. m.
Municipio de Santa Rosa de Copán: col. Osorio, col. Mano a Mano, col. Mejía García, res. Miraflores, barrio Miraflores, res. Santa Fe, Teletón Santa Rosa de Copán, Beneficio Santa Rosa, Centro Médico Quirúrgico-Santa Rosa, residencial Capítulo de Abogados, col. San Martín, col. Divina Providencia, col. Villas de Occidente, Uniplaza, col. Altos de Santa Rosa, res. Los Castaños, residencial Amid Cárdenas, Beneficio Coffe Planet
San Pedro Sula 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Col. Tara, col. Colvisula, col. Los Zorzales, col. Los Álamos, res. Villas Matilda, res. El Barrial, col. Villas San Antonio, edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, InjupeMP, Altia, Altara, Unitec, Extractores Fuentes
Col. Prieto, col. Río Blanco, aldea El Zapotal, villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, escuela Happy Days, Delicias del Norte, Boquitas Tropical
El Progreso, Yoro 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Campo Cobahsa, aldea Mocúla, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, campo Paloma, aldea Pavón 1 y 2, aldea Veracruz, aldea Las Chumbas, aldea La Fragua, aldea km 45, aldea La Dora
San Vicente de las Nieves 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
San Francisco de Yojoa (El Zapote, Hacienda La Vueltoza). Ilama (La Mica, San Vicente de las Nieves, Plan de Italia, San José de Oriente, La Montañita, El Ocote, Cececapa, La Cuchilla, Agua Sarca, Umigua, La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, La Montañita, El Capulín, El Zarzal, generadora Cececapa, El Bálsamo, centro penitenciario El Pozo). Gualala (Guacamaya, Río Seco, Lomas del Águila, Platanares, El Carrizal, Arenales, Río Hondo, El Jute, El Zapote, Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita). Santa Bárbara (San Luis Planes, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, hogar de ancianos, Gualjoco, Inguaya, lotificadora Guzmán, San Gaspar, Los Anises, La 22, colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo).
San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchia, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles).
San Luis (Llamalá, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules, Aguas de La Piedra).
Chinda (San Rafael, Las Breas, Platanares, Cablotál, Río Caña, La Majada).
Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario).
Concepción del Norte (Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa, Camalotales).
Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Sarca, Honduritas).