PSH no asistirá a reunión de jefes de bancada convocada este jueves

“No estamos en pandemia, no estamos en condiciones en que los diputados no pueden venir aquí al Hemiciclo”, criticó Espinoza

Apenas minutos después de la comparecencia, la diputada Iroshka Elvir, denunció que no podía ingresar a su oficina. “No me dieron explicación, sencillamente porque soy yo, no me van a abrir”, declaró Elvir.

La congresista denunció que le colocaron un llavín al que no tiene acceso para abrir.