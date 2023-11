Convocatoria de diálogo entre oposición y Libre son intentos fallidos

A más de dos meses del inicio del letargo legislativo, las bancadas convocaron ayer a reuniones de diálogo, sin embargo en ambas citas la contraparte no se hizo presente.

“Nosotros no podemos atender a una convocatoria de una Comisión Permanente que esté conformada de manera ilegal, no podemos atender a una convocatoria que se origine de allí, nosotros no estamos acudiendo a convocatoria que vengan por la comisión”, insistió el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

De su lado, el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, siguió la misma línea y argumentó que “el partido de gobierno está actuando de muy mala fe”.

Ante la negativa de no legalizar las inconsistencias cometidas durante el nombramiento de la Comisión Permanente, las bancadas de oposición fijaron su postura a no responder a ninguna convocatoria proveniente de esta.