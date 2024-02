Proponen el cierre de OABI tras concluir su intervención

“Si no se hace nada va a seguir igual donde se pierden los bienes o se deterioran, además de ventas que no se hacen. Tenemos alrededor de 300 millones en bienes para vender y no se han vendido porque los procesos no se han hecho. Más de mil bienes en custodio que muchos se han deteriorado y otros que se pueden arrendar”, detalló.

Portillo dijo que el director de la interventora, Hugo Suazo, también dará un informe a Casa Presidencial.