Humedad del Caribe genera lluvias débiles en norte y oriente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El viento del este y noroeste continúa arrastrando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio hondureño, un patrón que provoca precipitaciones dispersas durante este viernes. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las lluvias se concentrarán principalmente en las regiones norte y oriental, donde se esperan acumulados débiles a lo largo del día.

El análisis climático también detalla que algunas áreas del occidente y centro del país podrían registrar lluvias débiles y aisladas, sin indicios de eventos de mayor intensidad. En contraste, la mayor parte del territorio nacional permanece bajo condiciones secas, especialmente las zonas sur y suroccidental, donde no se prevén precipitaciones. Las autoridades meteorológicas informaron que los vientos provenientes del Caribe siguen siendo el factor dominante en la generación de humedad que se desplaza hacia el interior del país. En cuanto al estado del mar, el reporte indica que ambos litorales presentan un oleaje estable, con alturas estimadas entre uno y tres pies. Las temperaturas para esta jornada se mantienen dentro de los rangos habituales de la temporada, con máximas y mínimas que variarán según la región.