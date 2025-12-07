Pronostican lluvias para este domingo 7 de diciembre, ¿en qué zonas se esperan precipitaciones?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este domingo 7 de diciembre de 2025, varias regiones de Honduras se verán afectadas por lluvias y chubascos dispersos. Según Copeco, "una vaguada en superficie y el transporte de humedad del mar Caribe dejarán lluvias en el suroccidente, oriente y algunas zonas del norte y centro del país". La entidad detalló que estos fenómenos estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos, con posibles tormentas eléctricas aisladas en el occidente, suroccidente y oriente.

"Se esperan tormentas eléctricas aisladas sobre las regiones oriental y suroccidental", agregó el pronosticador de turno, Luis Fonseca. El clima durante este domingo presentará temperaturas variables según la región. Las zonas del occidente, suroccidente y suroriente registrarán un clima más fresco, mientras que los departamentos del sur, como Choluteca y Valle, alcanzarán las temperaturas más elevadas.

Pronóstico de temperaturas por departamentos:

​​​​​​