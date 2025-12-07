Pronostican lluvias para este domingo 7 de diciembre, ¿en qué zonas se esperan precipitaciones?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este domingo 7 de diciembre de 2025, varias regiones de Honduras se verán afectadas por lluvias y chubascos dispersos.
Según Copeco, "una vaguada en superficie y el transporte de humedad del mar Caribe dejarán lluvias en el suroccidente, oriente y algunas zonas del norte y centro del país".
La entidad detalló que estos fenómenos estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos, con posibles tormentas eléctricas aisladas en el occidente, suroccidente y oriente.
"Se esperan tormentas eléctricas aisladas sobre las regiones oriental y suroccidental", agregó el pronosticador de turno, Luis Fonseca.
El clima durante este domingo presentará temperaturas variables según la región. Las zonas del occidente, suroccidente y suroriente registrarán un clima más fresco, mientras que los departamentos del sur, como Choluteca y Valle, alcanzarán las temperaturas más elevadas.
Pronóstico de temperaturas por departamentos:
En el oriente y centro del país, las temperaturas registrarán máximas de 25 a 26 °C y mínimas de 18 °C en El Paraíso y Francisco Morazán, mientras que en La Paz se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 19 °C, y en Comayagua, máximas de 29 °C y mínimas de 20 °C.
En la zona norte y litoral caribeño, Gracias a Dios y las Islas de la Bahía registrarán temperaturas altas, con máximas de 30 °C; las mínimas serán de 23 °C en Gracias a Dios y 26 °C en Islas de la Bahía. Estas regiones podrían experimentar mayor humedad y sensación de calor.
En el occidente y sur del país, Intibucá presentará clima más fresco, con máximas de 21 °C y mínimas de 12 °C, siendo además una zona con lluvias pronosticadas. Copán y Lempira tendrán máximas de 25 y 28 °C, mínimas de 18 °C, mientras que Valle registrará las temperaturas más altas del país, con máxima de 35 °C y mínima de 22 °C.