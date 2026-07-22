Vaguada provocará lluvias aisladas en algunos departamentos este jueves 23 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie sobre el centro del territorio nacional provocará este jueves -23 de julio- lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica aislada en sectores del norte, centro y sur de Honduras, aunque en la mayor parte del país continuarán predominando las condiciones secas y cálidas. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones serán de carácter aislado y no impedirán que el ambiente caluroso continúe en la mayoría de las regiones durante la jornada. Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 38 C°, convirtiéndose en las zonas más cálidas del país.

En el resto del territorio, las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 C° de Intibucá y los 32 C° de Cortés, mientras que departamentos como Comayagua, La Paz y Olancho reportarán máximas de 31 C°. Las condiciones de lluvia más significativas se prevén en Choluteca, con acumulados de hasta 15 milímetros, seguida de Francisco Morazán y Yoro, donde podrían registrarse hasta 10 milímetros de precipitación. También se esperan lluvias de menor intensidad en El Paraíso, Colón, Gracias a Dios, Olancho y Valle. En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies, condiciones consideradas favorables para las actividades marítimas habituales.