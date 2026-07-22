Vaguada provocará lluvias aisladas en algunos departamentos este jueves 23 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie sobre el centro del territorio nacional provocará este jueves -23 de julio- lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica aislada en sectores del norte, centro y sur de Honduras, aunque en la mayor parte del país continuarán predominando las condiciones secas y cálidas.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones serán de carácter aislado y no impedirán que el ambiente caluroso continúe en la mayoría de las regiones durante la jornada.
Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 38 C°, convirtiéndose en las zonas más cálidas del país.
En el resto del territorio, las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 C° de Intibucá y los 32 C° de Cortés, mientras que departamentos como Comayagua, La Paz y Olancho reportarán máximas de 31 C°.
Las condiciones de lluvia más significativas se prevén en Choluteca, con acumulados de hasta 15 milímetros, seguida de Francisco Morazán y Yoro, donde podrían registrarse hasta 10 milímetros de precipitación. También se esperan lluvias de menor intensidad en El Paraíso, Colón, Gracias a Dios, Olancho y Valle.
En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies, condiciones consideradas favorables para las actividades marítimas habituales.
Los vientos predominarán del noreste en la mayor parte del territorio, con velocidades que variarán entre los 10 y 36 kilómetros por hora. La mayor intensidad se pronostica para Islas de la Bahía, donde alcanzarán los 36 kilómetros por hora.
La fase lunar para este jueves será cuarto creciente. Además, el Sol saldrá a las 5:31 am y se ocultará a las 6:21 pm.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica, y tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de tormentas aisladas.
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