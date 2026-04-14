Primera dama y Red de Cooperantes Nacionales se unen para fortalecer el impacto social

Tegucigalpa, Honduras.-La primera dama Lissette del Cid de Asfura y la Red de Cooperantes Nacionales de Honduras, buscan fortalecer el impacto social en el país, en temas como la educación. Con el objetivo de analizar la situación que se vive en Honduras, sostuvieron una reunión en Casa Presidencial, con el propósito de conocer de primera mano sus propuestas, iniciativas y programas desarrollados desde el año 2024 hasta la fecha. Durante el encuentro, la primera dama Lissette del Cid, escuchó los aportes de las distintas organizaciones que integran la Red de Cooperantes nacionales, destacando su compromiso con el desarrollo social y la contribución al bienestar de miles de hondureños, especialmente en áreas clave como la educación.

Hay que destacar que la Red de Cooperantes tiene como propósito articular, fortalecer y visibilizar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que implementan proyectos de impacto social en Honduras. Asimismo, busca generar nuevos aprendizajes, promover la colaboración, compartir buenas prácticas y alinear esfuerzos con las prioridades nacionales y la cooperación internacional. El espacio de diálogo entre la primera dama y los cooperantes nacionales, permitió identificar oportunidades para potenciar recursos y ampliar el alcance de los programas hacia otras áreas estratégicas como la empleabilidad, el emprendimiento, el medio ambiente y la salud. Lissette del Cid de Asfura reafirmó su compromiso de continuar impulsando espacios de articulación que contribuyan al desarrollo integral del país, destacando la importancia de sumar esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil organizada.