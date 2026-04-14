Primera dama y Red de Cooperantes Nacionales se unen para fortalecer el impacto social

Tegucigalpa, Honduras.-La primera dama Lissette del Cid de Asfura y la Red de Cooperantes Nacionales de Honduras, buscan fortalecer el impacto social en el país, en temas como la educación.
Con el objetivo de analizar la situación que se vive en Honduras, sostuvieron una reunión en Casa Presidencial, con el propósito de conocer de primera mano sus propuestas, iniciativas y programas desarrollados desde el año 2024 hasta la fecha.
Durante el encuentro, la primera dama Lissette del Cid, escuchó los aportes de las distintas organizaciones que integran la Red de Cooperantes nacionales, destacando su compromiso con el desarrollo social y la contribución al bienestar de miles de hondureños, especialmente en áreas clave como la educación.
Hay que destacar que la Red de Cooperantes tiene como propósito articular, fortalecer y visibilizar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que implementan proyectos de impacto social en Honduras.
Asimismo, busca generar nuevos aprendizajes, promover la colaboración, compartir buenas prácticas y alinear esfuerzos con las prioridades nacionales y la cooperación internacional.
El espacio de diálogo entre la primera dama y los cooperantes nacionales, permitió identificar oportunidades para potenciar recursos y ampliar el alcance de los programas hacia otras áreas estratégicas como la empleabilidad, el emprendimiento, el medio ambiente y la salud.
Lissette del Cid de Asfura reafirmó su compromiso de continuar impulsando espacios de articulación que contribuyan al desarrollo integral del país, destacando la importancia de sumar esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil organizada.
“Quiero agradecerles profundamente por su dedicación, compromiso y amor por Honduras. Cada uno de ustedes representa una esperanza para miles de familias que día a día luchan por salir adelante”, dijo la primera dama.
“Desde este despacho, reitero mi disposición de trabajar de la mano con ustedes, de escucharles y de construir juntos soluciones que verdaderamente transformen vidas”, destacó.
“Mi prioridad es seguir apoyando iniciativas que fortalezcan la educación, que abran oportunidades y que generen bienestar en nuestras comunidades, especialmente en las más vulnerables. Sigamos trabajando juntos por un país con más oportunidades, con más esperanza y con un mejor futuro para todos”, concluyó la primera dama de Honduras.
La Red de Cooperantes Nacionales está conformada por organizaciones como: Fundación Terra, Fundación Ficohsa, y la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA).
Asimismo, la Fundación Agrolíbano, Fundación Zamora Terán, Fundación Napoleón J. Larach, FUNAZUCAR, Fundación Kafie y Fundación PriceSmart, las cuales trabajan de manera conjunta para generar un mayor impacto social en Honduras.