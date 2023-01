Presidenta Xiomara Castro da 24 horas para retirar las nuevas tarifas del peaje en Honduras

Y además emplazó a Covi. “El Estado va a cumplir con las deudas legales heredadas y NO autoriza el incremento impuesto. Tienen 24 horas para retirarlo”.

“No he autorizado ningún incremento a la tarifa de peajes, ya que el contrato tiene incumplimientos de parte de la empresa trasnacional”, explicó en Twitter la mandataria.

Esta revisión de la tarifa se encuentra establecida en la página 48, cláusula 9.4 e indica que se hará mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento de Estadísticas de Estados Unidos y el Banco Central (BCH).

No obstante, en el 2022 este aumento no se registró en las tarifas, lo que para muchos significa que el contrato no se ha cumplido a cabalidad.

El presidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, apuntó que el cobro de las tarifas de peajes era poco considerado, por el año en que no se cobró, la inflación alta y la devaluación de la moneda hondureña ante el dólar.