Por diferencia de 87 votos podría definirse alcaldía de la Villa de San Antonio

Tegucigalpa, Honduras.- Sin enarbolar la bandera de un partido político tradicional, la meta de Néstor Joel Mendoza Padilla, de ser alcalde y dirigir el destino de su pueblo, se cumpliría por tercera vez consecutiva. La Villa de San Antonio, en el corazón del productivo departamento de Comayagua, es ejemplo de que en Honduras todavía hay respeto a la democracia y al correcto desarrollo de los procesos electorales. Sin tener la supremacía, y estar afincado políticamente como lo están los partidos Nacional y Liberal, el Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, se abrió camino en el año 2017, para buscar, como movimiento independiente, la alcaldía de Villa de San Antonio, de la mano de su fundador Néstor Mendoza.

En las elecciones generales de ese año resultó ganador y se proclamó como el primer alcalde de ese municipio electo por un movimiento independiente. En 2021, Mendoza repitió la dosis y nuevamente resultó ganador ante sus contendientes del Partido Nacional y del Partido Liberal, alcanzando su segunda victoria con su movimiento independiente.

Un tercer triunfo

En el último proceso eleccionario, celebrado el pasado 30 de noviembre pasado, Mendoza Padilla, podría lograr la hazaña nuevamente; sólo está a la espera de la subsanación de las actas que presentaron inconsistencias y la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque en el sitio web oficial del CNE, el escrutinio de Villa de San Antonio aún no se refleja o divulga el total de las actas de cierre, Mendoza Padilla asegura que en su conteo particular él obtuvo la victoria; por un margen corto, pero al final tiene el triunfo. "Nosotros tenemos todas las actas. La misma copia que le dan al partido azul, al partido rojo con negro, son las mismas actas que tenemos nosotros y en la suma de todas las actas nosotros ganamos", aseguró. Según el conteo particular de los tres partidos mayoritarios: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación y también del Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, este último resulta ganador por una diferencia de 87 votos. Siendo así: el partido de Mendoza obtuvo 3,815 votos, el Partido Nacional, 3,728, el Partido Libre, 2,643 marcas, mientras que el Partido Liberal se quedó rezagado con menos de 1,000 votos.

Las claves de la victoria