“Platicamos que no se mira una intención de cambiar el rumbo del país”: Nasralla tras reunión con embajadora

Ante esto, el líder del PSH se mostró prudente, y aunque no descartó que si Xiomara manejara sus redes sociales la acción no hubiera ocurrido, le adjudicó lo sucedido al equipo que según él se encarga de gestionar las cuentas de la mandataria.

Luego, a Nasralla, quien también se autodenomina vicepresidente de Honduras en su descripción en redes sociales, se le preguntó sobre su plática con la representante de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron esos temas que trató y quién convocó a quién?

“Ella no me citó. Yo me la encontré el miércoles y platicamos, entonces me dijo sigamos platicando mañana, puede venir a mi casa”, explicó el ingeniero y presentador de televisión.

“Platicamos como dos horas, pero es fundamentalmente que no se mira una intención de cambiar el rumbo del país, que es lo que nosotros ofrecimos en campaña. Tengo que decir, como lo he dicho en varios medios de comunicación que teniendo la capacidad, no se me ha tomado en cuenta, pese a que se firmó un convenio para la Alianza”, agregó, dejando el claro que continúa cuestionando la forma en la que Castro ha administrado el gobierno durante estos ocho meses.