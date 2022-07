Canciller de Honduras dice que no estar de acuerdo en Lista Engel “nos hace ver como un país digno”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos días surgió la polémica entre Honduras y Estados Unidos por la publicación de la Lista Engel que involucró al asesor de la presidenta Xiomara Castro y dos vicepresidentes del Congreso Nacional.

Enrique Flores Lanza, Rasel Tomé y Edgardo Casaña junto a otros 12 hondureños aparecieron en el reciente listado publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y de inmediato fue rechazado por los involucrados y el gobierno.

La Cancillería de la República emitió un comunicado donde catalogó la lista de “injerencia” por parte de EE UU y desde ese momento surgió la duda en cuanto a las relaciones que mantendrán ambos países.

El canciller Eduardo Enrique Reina reforzó el comunicado de Relaciones Exteriores y este día se volvió a pronunciar asegurando que la relación bilateral entre Honduras y EE UU no corre ningún riesgo.

“Mantenemos un máximo nivel de relaciones con los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo en unos temas y en otros no”, acotó Reina.

Asimismo señaló que Honduras no siempre deberá estar de acuerdo con lo que provenga de Estados Unidos. “Cuando no lo estamos lo decimos de manera franca, esto no entorpece la relación; al contrario, la hace franca y sincera y además nos hace ver como un país digno, que lleva una relación soberana”, puntualizó.

