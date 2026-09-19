Padres reciben el título post morten de periodista que murió en accidente de tránsito

Es por eso que sus padres Isaías Mendoza y María Isabel Pérez, recibieron el título de su hijo compartieron sus sentimientos al recibir la acreditación post morten que representa la culminación de los sueños de uno de sus hijos.

El joven perdió la vida hace 20 días en un accidente de tránsito en Alubarén, Francisco Morazán, y, aunque ya no puede recibir el reconocimiento, su esfuerzo y dedicación permanecen como parte del importante logro académico.

Tegucigalpa, Honduras. -En una jornada marcada por la emoción y la ausencia, los padres de Cristhian Mendoza recibieron hoy, en su nombre, el título que acredita la culminación de su carrera de Periodismo , con la distinción Cum Laude en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Del total, 512 obtienen menciones honoríficas en las categorías Cum Laude, Magna Cum Laude y Summa Cum Laude, como reconocimiento a su desempeño académico durante su formación universitaria.

Este día la máxima casa de estudios entrega 1,074 nuevos profesionales de distintas disciplinas a la sociedad hondureña, en el marco de su 179 aniversario de fundación de la institución.

El título fue entregado a los padres de Cristhian Mendoza por parte del rector de la UNAH, Odir Fernández y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Julia Fajardo.

Las ceremonias se desarrollan en dos jornadas, matutina y vespertina, con la participación de los nuevos profesionales, padres y madres de familia, autoridades universitarias e invitados especiales.

Durante la jornada matutina recibieron sus títulos los graduandos de las áreas de Ciencias Médicas, Odontología, Química y Farmacia, Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas.

En horas de la tarde corresponde el turno a quienes culminaron sus estudios en las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias y Ciencias Espaciales.

Entre las carreras con mayor número de graduados destacan Enfermería, con 81 profesionales; Informática Administrativa, con 75; y Ciencias Jurídicas, con 68.

La promoción también incorpora profesionales de un programa de doctorado, 15 maestrías y siete especialidades, reflejo de la diversidad de la oferta académica de la institución.

El rector Odir Fernández, exhortó a los nuevos profesionales a ejercer sus conocimientos con rigor, humildad y respeto por las distintas perspectivas.

“Deben buscar la verdad con rigor y con humildad. La UNAH está llamada a ser un lugar donde se piensa con calma, donde se argumenta con respeto, donde la complejidad de la realidad se toma en serio”, expresó.

Fernández también animó a los graduados a construir sus propios proyectos de vida y a entender los errores como parte del aprendizaje.

“No persigan los sueños de los demás. Sigan los caminos que sientan importantes para ustedes. Confíen en sí mismos. Permítanse errar, pero exíjanse recuperarse”, manifestó el rector.

La fecha tiene además un significado especial para la institución. La UNAH fue fundada el 19 de septiembre de 1847, cuando, entre otras figuras, el presidente Juan Nepomuceno Fernández Lindo y el sacerdote José Trinidad Reyes, impulsaron la creación de la institución, cuyo primer rector fue precisamente Reyes.

Después de 179 años, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vuelve a celebrar su aniversario con una nueva generación de profesionales que culmina una etapa de formación y se incorpora a la vida profesional del país.

Otro caso que destaca en esta graduación es el de Gerardo Sánchez, conocido en el mundo del boxeo como “El chocolate”, quien vivió un momento especial al alcanzar una nueva meta fuera del ring: su graduación de la carrera de Periodismo.

El ahora profesional combina su formación académica con una trayectoria deportiva marcada por títulos y logros en el boxeo, demostrando que la disciplina y la constancia pueden abrir camino tanto en el deporte como en la vida profesional.

Gerardo Sánchez es campeón Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso Mini Mosca, cinturón que fue obtenido el año 2023 y a finales de este año participará para buscar el primer lugar.