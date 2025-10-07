  1. Inicio
Padres podrán matricular a sus hijos desde los 45 días de nacidos en nuevo centro infantil

El Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, inaugurado en Comayagüela, recibirá a bebés desde los 45 días de nacidos con atención educativa y médica

  • 07 de octubre de 2025 a las 14:33
El secretario de Educación, Daniel Sponda, recorrió el nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, donde se atienden bebés desde los 45 días de nacidos.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Padres de familia podrán matricular a sus hijos a partir de los 45 días de nacidos en el nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, ubicado en la zona de los mercados de Comayagüela, en la capital de Honduras.

La iniciativa busca garantizar educación temprana y atención integral a los niños desde sus primeros meses de vida.

El secretario de Educación, Daniel Sponda, explicó que el proyecto busca incluir a los menores desde la primera infancia en el sistema educativo nacional.

Señaló que el centro representa un espacio de desarrollo donde los niños reciben estimulación temprana, atención médica, odontológica y acompañamiento psicológico.

"Esta etapa es fundamental para el crecimiento humano. Aquí los niños no solo son cuidados, sino estimulados para desarrollar habilidades sociales, motoras y cognitivas", expresó Sponda en HCH.

El centro de atención atiende a menores desde los 45 días hasta los cinco años. Los horarios abarcan desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, y la matrícula se mantiene abierta durante todo el año.

Además de la atención a los niños, el centro también imparte charlas formativas a padres y madres sobre nutrición, estimulación y cuidados prenatales y posnatales, con el objetivo de fortalecer la crianza en el hogar.

El programa incluye áreas bilingües para los niños mayores de un año, promoviendo el aprendizaje en inglés y español desde etapas tempranas, además que todos los servicios son gratuitos.

Redacción web
Sharon Laínez

