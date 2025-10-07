Padres podrán matricular a sus hijos desde los 45 días de nacidos en nuevo centro infantil

Tegucigalpa, Honduras.- Padres de familia podrán matricular a sus hijos a partir de los 45 días de nacidos en el nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, ubicado en la zona de los mercados de Comayagüela, en la capital de Honduras.
La iniciativa busca garantizar educación temprana y atención integral a los niños desde sus primeros meses de vida.
El secretario de Educación, Daniel Sponda, explicó que el proyecto busca incluir a los menores desde la primera infancia en el sistema educativo nacional.
Señaló que el centro representa un espacio de desarrollo donde los niños reciben estimulación temprana, atención médica, odontológica y acompañamiento psicológico.
"Esta etapa es fundamental para el crecimiento humano. Aquí los niños no solo son cuidados, sino estimulados para desarrollar habilidades sociales, motoras y cognitivas", expresó Sponda en HCH.
El centro de atención atiende a menores desde los 45 días hasta los cinco años. Los horarios abarcan desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, y la matrícula se mantiene abierta durante todo el año.
Además de la atención a los niños, el centro también imparte charlas formativas a padres y madres sobre nutrición, estimulación y cuidados prenatales y posnatales, con el objetivo de fortalecer la crianza en el hogar.
El programa incluye áreas bilingües para los niños mayores de un año, promoviendo el aprendizaje en inglés y español desde etapas tempranas, además que todos los servicios son gratuitos.