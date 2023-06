Los padres de familia y estudiantes desconfían del sistema educativo de Honduras

Establece que uno de los factores del abandono escolar es el poco interés de los jóvenes en la educación, vinculado a la falta de oportunidades laborales percibidas por padres de familia y los mismos menores.

A esos factores se suma la falta de recursos económicos que produce migración, establece el coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas.

“Muchos padres de familia consideran que ya no vale la pena que sus hijos estudien en el nivel medio o que estén pensando en estudios superiores, porque tienen la idea de que no hay empleo, y que por lo tanto el gran esfuerzo que tienen que realizar a nivel económico no es compensado porque los muchachos terminan emigrando”, dijo.