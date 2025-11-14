  1. Inicio
  2. · Honduras

Pacientes del Materno infantil serán operados en la Fundación para el Niño con Cáncer

Mediante el convenio que ambas instituciones firmaron se realizarán al menos cinco procedimientos diarios a menores que requieran cirugía general y plástica.

  • 14 de noviembre de 2025 a las 14:06
Pacientes del Materno infantil serán operados en la Fundación para el Niño con Cáncer

Autoridades de ambas instituciones firmaron el convenio que entrará en vigencia a partir de esta próxima semana.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de la próxima semana, médicos del Materno Infantil en el Hospital Escuela realizarán procedimientos quirúrgicos a pacientes pediátricos en el quirófano de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

La medida surge luego de la firma de un convenio entre autoridades del Hospital Escuela y la Fundación, y tiene por objetivo ampliar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de espera en cirugías infantiles.

El convenio estará vigente durante un año con la opción de prórroga, durante ese tiempo se estarán realizando procedimientos en cirugía general y plástica.

Los olvidados del Hospital Escuela: pacientes que nadie reclama

Se intervendrán a los menores que requieran cirugías en hernias, circuncisión, orquiectomía, remoción de quistes tirogloso, así como cirugías de mano y eliminación de lunares, entre otros.

El director del centro primer asistencial del país, Herbert López, detalló que "se podrán programar hasta cinco intervenciones por día, priorizando a los pacientes oncológicos pediátricos".

El quirófano de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer cuenta con equipo moderno y nuevo.

El quirófano de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer cuenta con equipo moderno y nuevo.

 (Foto: Cortesía)

Como parte del acuerdo, el Hospital Escuela será el encargado de proveer el instrumental médico, ropa quirúrgica, anestesiólogos, cirujanos residentes, técnicos quirúrgicos e insumos necesarios para la administración de anestesia.

También dispondrá del servicio de ambulancia en caso de requerirse traslado de los menores.

Médicos del Hospital Escuela rechazan “ley mordaza” impuesta por Salud

La Fundación, por su parte, pone a disposición su moderno quirófano que cuentan con áreas de recuperación postoperatoria y área de espera para padres o acompañantes.

A través del convenio, las autoridades buscan fortalecer la atención de niños que viven con cáncer o que requieren procedimientos adicionales para mejorar su calidad de vida.

Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial, indicó que se continuarán haciendo cirugías en los quirófanos del Materno Infantil; por lo que el convenio viene a sumar un espacio más para asegurar la atención a los menores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias