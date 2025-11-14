Pacientes del Materno infantil serán operados en la Fundación para el Niño con Cáncer

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de la próxima semana, médicos del Materno Infantil en el Hospital Escuela realizarán procedimientos quirúrgicos a pacientes pediátricos en el quirófano de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. La medida surge luego de la firma de un convenio entre autoridades del Hospital Escuela y la Fundación, y tiene por objetivo ampliar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de espera en cirugías infantiles. El convenio estará vigente durante un año con la opción de prórroga, durante ese tiempo se estarán realizando procedimientos en cirugía general y plástica.

Se intervendrán a los menores que requieran cirugías en hernias, circuncisión, orquiectomía, remoción de quistes tirogloso, así como cirugías de mano y eliminación de lunares, entre otros. El director del centro primer asistencial del país, Herbert López, detalló que "se podrán programar hasta cinco intervenciones por día, priorizando a los pacientes oncológicos pediátricos".

Como parte del acuerdo, el Hospital Escuela será el encargado de proveer el instrumental médico, ropa quirúrgica, anestesiólogos, cirujanos residentes, técnicos quirúrgicos e insumos necesarios para la administración de anestesia. También dispondrá del servicio de ambulancia en caso de requerirse traslado de los menores.