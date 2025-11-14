Pacientes del Materno infantil serán operados en la Fundación para el Niño con Cáncer

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de la próxima semana, médicos del Materno Infantil en el Hospital Escuela realizarán procedimientos quirúrgicos a pacientes pediátricos en el quirófano de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.
La medida surge luego de la firma de un convenio entre autoridades del Hospital Escuela y la Fundación, y tiene por objetivo ampliar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de espera en cirugías infantiles.
El convenio estará vigente durante un año con la opción de prórroga, durante ese tiempo se estarán realizando procedimientos en cirugía general y plástica.
Se intervendrán a los menores que requieran cirugías en hernias, circuncisión, orquiectomía, remoción de quistes tirogloso, así como cirugías de mano y eliminación de lunares, entre otros.
El director del centro primer asistencial del país, Herbert López, detalló que "se podrán programar hasta cinco intervenciones por día, priorizando a los pacientes oncológicos pediátricos".
Como parte del acuerdo, el Hospital Escuela será el encargado de proveer el instrumental médico, ropa quirúrgica, anestesiólogos, cirujanos residentes, técnicos quirúrgicos e insumos necesarios para la administración de anestesia.
También dispondrá del servicio de ambulancia en caso de requerirse traslado de los menores.
La Fundación, por su parte, pone a disposición su moderno quirófano que cuentan con áreas de recuperación postoperatoria y área de espera para padres o acompañantes.
A través del convenio, las autoridades buscan fortalecer la atención de niños que viven con cáncer o que requieren procedimientos adicionales para mejorar su calidad de vida.
Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial, indicó que se continuarán haciendo cirugías en los quirófanos del Materno Infantil; por lo que el convenio viene a sumar un espacio más para asegurar la atención a los menores.