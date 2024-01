Pacientes denuncian que no hay fármacos en el San Felipe

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Continúa la crisis en el Hospital San Felipe luego de que los pacientes oncológicos denunciaran que no están recibiendo medicamentos.

Doña Juana López, paciente del centro asistencial, manifestó que no está recibiendo medicamentos desde la semana pasada.

“Yo vine aquí y no me están dando dos medicamentos, uno es... ni recuerdo el nombre, pero es para mí y mi esposo que paso por ellos, pero espero que este nuevo director ayude con esta situación porque no es solo de ahorita que pasa esta situación”, dijo.