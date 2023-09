“Parece que lo estuviera soñando”: albañil que se graduó como abogado es contratado por el gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tan solo dos días bastaron para que el protagonista de esta historia saliera de la construcción y pasara a una oficina a ejercer lo que aprendió con tanto esfuerzo. Después de su inspiradora vida se hiciera viral en las redes sociales, a Osman Geovanny Alonzo no tardaron en presentársele oportunidades.

A través de las publicaciones, la historia de Osman llegó a oídos del ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, quien rápidamente se comunico con él para incorporarlo al equipo a partir del 9 de octubre.

“Ese día, en la noche, me llamó pasadito de las 9 p.m., se puso en comunicación conmigo y me dijo que me presentara, que él me tenía una buena, una excelente noticia”, agregó con gran entusiasmo.