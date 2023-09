“En las noches me ponía a estudiar con una velita”: Osman Alonzo, el albañil que construyó su carrera como abogado

“Por las noches me ponía a estudiar y a hacer mis tareas con una velita, porque no teníamos electricidad. Y así pude sacar mis tres años de ciclo común” relató.

Con tan solo 11 años de edad, Osman, al igual que muchos jóvenes en el país, tuvo que decidir estudiar a distancia los sábados, ya que su trabajo en el campo consumía todos los días restantes de la semana. Sin embargo, esto no fue impedimento para seguir su sueño.

Aunque el sol aún no saliera, ya era hora de partir rumbo a su trabajo, pues el camino era algo largo, al igual que sus jornadas de trabajo. “Me levantaba a las 3:00 o 4:00 de la mañana para irme a trabajar, regresaba a 6:00 o 7:00 de la noche”, recordó.

Llevar una pala y balde de lunes a viernes y una mochila con útiles los sábados, no era una tarea fácil, pero en su mente nunca se cruzó el pensamiento de rendirse, las ansias de superarse, eran más grandes que esas montañas que escalaba todos los días.

“Desde que estaba niño, me gustaba cómo se vestían los abogados, cómo hablaban, cómo interpretaban la ley y pues, fue algo que surgió desde que estaba en la escuela, me gustan bastante las leyes, interpretarlas y darles el sentido debido que se le debe dar”, dijo entre risas recordado su niñez.

Y aunque la edad no era la misma, su sueño de ser abogado se mantenía firme. El camino fue largo y un proceso bastante difícil, pues al ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), e iniciar su carrera las cosas se tornaron difíciles; sus jornadas de trabajos eran incompatibles con sus horarios de estudio.

Pese a que no contaba con mucha ayuda económica, sus familiares y amigos siempre estuvieron presente durante su trayectoria. Su gran labor y su desempeño, fueron dando frutos, permitiéndole conseguir un trabajo estable para sustentar sus gastos en la universidad.

“Yo no sé si será una ayuda o quizás sea algo que es recíproco, pues, uno ejecuta un trabajo y ese trabajo es retribuido con un sueldo, entonces depende de cómo uno se vaya portando en la vida, pues así va durante los empleos”, consideró.

Rendirse no era una opción, nunca estuvo en su vocabulario la palabra “renunciar”. Y, aunque su situación económica no era muy buena, una sacudida del polvo en sus zapatos y su mirada en alto, hacían que el cimiento se mantuviera firme en Osman.

“Quizás yo decía, ‘ya no puedo más’, porque la economía casi no me daba, pero renunciar solo por renunciar, jamás lo pensé”, aseguró con gran convicción.

El camino se veía cada vez más estrecho y difícil de pasar, muchas veces se sintió entre la espada y la pared. “Yo pensé que ya mi vida no iba a a continuar igual, que no iba a poder cumplir mis metas y se me obstaculizaba por el problema que tuve en ese entonces”, dijo tras recordar -sin entrar en detalles- el momento en que casi perdió su libertad. Pese a ser un recuerdo amargo y negativo de su pasado, también le ayudó a apasionarse por las leyes.

Fue así que al final del túnel, nueve años después, logró escuchar su nombre en la lista de nuevos profesionales en las recientes graduaciones en el Palacio de los Deportes de la UNAH.

Con casco en mano y su frente en alto, subió al estrado a recoger su tan ansiado título, donde resaltaba ese merecido “Cum Laude” en letras grandes.

“Cuando escuché mi nombre para ir a reclamar mi título, tenía ansias, nervios, no sabía qué iba a sentir, tomé las cosas con calma, me acuerdo que tenía mi casco de trabajar de albañil debajo de la silla, lo saqué de una bolsa negra y lo llevé en mis manos, en mi brazo”, comentó.

“Cuando iba pasando, la gente me quedaba viendo bien raro. Sentía como más nervios, pero a la vez levanté mi frente, seguí de frente hacia donde estaban entregando los títulos y regresé a mi silla”, explicó lleno de orgullo.