ONG habrían desfalcado más de 2,000 millones de lempiras en Sedis, asegura Cardona

“La UFERCO tiene toda la información que tiene EL HERALDO y ellos han estado haciendo la unidad de investigación, los proyectos abandonados se habían firmado en convenios que debían realizarse entre 2018 y 2021, sin embargo, no se llevaron a cabo”, puntualizó.

La reacción del titular de la Sedesol se da luego de que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recopilara pruebas que demuestran como una red de Organizaciones No Gubernamentales, con la venia de altos funcionarios, llevó a cabo un millonario desfalco en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).

“315 millones de lempiras es lo que nos deben las ONG, pero sabemos que es más, lo que pasa es que mucho fondo que se dio a ONG era de fideicomiso y eso no ha podido ser rastreado porque ha sido protegido por Ley de Secretos y por otras prerrogativas. Lo que estamos haciendo es ir desentrañando e irlo trasladando a los medios y también a las instituciones que persiguen corrupción como CNA y Uferco”, comenzó mencionando el titular de Sedesol.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) , José Carlos Cardona , detalló este martes que la red que provocó el desfalco de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) por medio de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) debe aún una suma aproximada a los 315 millones de lempiras.

Según evidencias en poder de este medio, las ONG alquiladas recibían entre el 5 y 10 por ciento de los fondos de cada convenio por prestar su nombre; por otro lado, los altos funcionarios de Sedis ya tenían una lista de empresas constructoras de reciente creación para realizar los millonarios proyectos.

Producto de la estafa, ahora decenas de ONG, iglesias, médicos brigadistas, asociaciones indígenas y cientos de fundaciones amparadas en la creación de proyectos sociales no han podido liquidar, en un claro desfalco de más de 314 millones de lempiras a Sedis, reconvertida ahora en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reunió cientos de documentos y convenios realizados entre 2018 y 2021 que demuestran la corrupción, visitó los proyectos abandonados y los no iniciados e igualmente recopiló los testimonios de representantes de ONG que reconocieron haber recibido dinero de las empresas constructoras.

Las ONG se amparan, según constató este rotativo, en que era la única manera de subsistir y recibir fondos de Sedis en el gobierno anterior, pues las que no se alineaban a trabajar con las constructoras “elegidas” no eran tomadas en cuenta por los funcionarios a pesar de que tenían proyectos sociales para desarrollar. Algunas de las ONG incluso llegaron al Ministerio Público (MP) para denunciar a empresas constructoras.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus posee los documentos donde se constata que no terminaron los proyectos porque no recibieron los fondos y tampoco los liquidaron, ocasionando que ahora sean ellas las que están metidas en problemas legales.

La Sedis, por su parte, está a un paso de ser liquidada para pasar a ser Sedesol y sus nuevas autoridades dejaron claro que los proyectos inconclusos por la estafa no serán retomados y el dinero sin liquidar entrará a un proceso legal en el que la Procuraduría General de la República (PGR) se encargará de recuperarlo.

