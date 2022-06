ONG alquiladas por Sedis engañaron a 22,294 familias con obras sociales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Me dijeron que deshiciera el cuartito de madera que tenía, que me iban a hacer una casita, yo les hice caso, vinieron un día, hicieron hoyos y trajeron unos materiales, pero nunca volvieron, ahora me toca alquilar porque no tengo donde vivir”, contó visiblemente afectado Miguel Villanueva (82).

El anciano recibió a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en la colonia Brisas del Bosque, Comayagua, para mostrar cómo una Organización No Gubernamental (ONG) que recibió fondos millonarios de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) no le cumplió y lo dejó en la calle.

Villanueva era uno de los beneficiados con la construcción de viviendas, pues su hijo menor, José Villanueva, murió quemado en la Granja Penal de Comayagua. “Esperamos y luchamos 10 años por la indemnización y la construcción de las casas.

Yo no pierdo la fe, no pueden ser tan malos que solo me hicieron botar el cuarto, les pido que se pongan la mano en la consciencia, estas zanjas que hicieron llevan ya casi un año”, suplicó.

LEA: Piden al CNA investigar el manejo de fondos de los últimos ocho años de SEDIS

En el terreno donde el anciano tenía su morada ahora solo hay unos agujeros llenos de agua producto de las lluvias, en un lado unos bloques de cemento y en la parte de atrás unas canaletas que en el anciano cuida celosamente para que no se le vayan a podrir.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recorrió cinco departamentos de Honduras para evidenciar en qué quedaron los proyectos de viviendas, techos, pisos y letrinas que Sedis gestionó y por los cuales desembolsó millones de lempiras a las ONG.

En total, las ONG dejaron de liquidar en Sedis, entre el periodo 2018-2021, un poco más de 314 millones de lempiras que correspondían a 254 convenios para la construcción de 600 viviendas, 4,956 techos, 10,597 pisos y 6,771 letrinas (para un total de 22,294 familias a beneficiar) que fueron pagados pero que abandonaron.

VEA: Alrededor de tres millones de lempiras en contratos amañados recuperará Sedis, según ministro