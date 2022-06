ONG reconocen que recibieron dinero de empresas constructoras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Aníbal Cruz, representante de la Asociación Civil de Médicos Brigadistas (Acimebreh), contó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que visitó la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) en dos ocasiones con la finalidad de solicitar apoyo para realizar brigadas médicas, pero no le prestaron atención.

Se decepcionó y pensó que no había chance para su ONG en la institución, pero sorpresivamente después “me llamó una señorita de una empresa constructora llamada SACPA, dijo que tenía un proyecto para nosotros y pues me interesó”.

Al principio solo hablaron de aspectos administrativos y los papeles en regla de la ONG para después, de un día para otro, anunciarle cuál era el proyecto para el que había sido escogido.



“Me hablaron de la construcción de 50 letrinas, 50 pisos y 290 techos, yo me quedé dudando, porque somos médicos, nada que ver con construcción y se lo expresé a Florencia Puerto, de SACPA, pero me dijo que no había problema, que ellos se iban a encargar de todo”.

Durante la plática le explicaron que por ser parte del proyecto le iban a dar a su ONG el 10 por ciento de cada desembolso y el primero era de 2.5 millones de lempiras, de los cuales correspondían 250 mil.

“En Sedis pedían una fianza que nosotros no teníamos, pero la constructora nos dijo que ellos la iban a poner y pues todo fue rápido, yo asustado porque en poco tiempo ya estábamos firmando el convenio”, declaró Cruz.

Con el pago de la fianza y el convenio firmado, el representante de Acimebreh recibió el primer desembolso.



“A la cuenta de nosotros Sedis depositó el dinero, tomamos el 10 por ciento e inmediatamente le deposité el dinero a SACPA, yo tengo todos los documentos de prueba porque nosotros nos cuidamos”.

Dudoso por la forma tan sencilla de obtener los fondos, Cruz comenzó a indagar sobre si en realidad se estaba realizando el proyecto.

“Iba a ser en un lugar que se llama Manto y hablé con conocidos que me dijeron que habían ido pero que pusieron plastas de cemento y regaron material nada más y fue ahí donde fui a Sedis a denunciar todo esto”.

Explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que solicitó a la empresa constructora avances de las obras, pero solamente le daban largas.

A juicio del representante de Acimebreh, “nosotros como ONG no quedamos mal con Sedis porque advertimos lo que estaba pasando y los obligamos a intervenir, hay una garantía donde pueden recuperar el dinero”.

OPERACIÓN:

Para Ronald Portillo, representante de la Asociación Hunab Ku, trabajar con las empresas que Sedis le recomendaba no era nuevo y lo consideró normal.

“A nosotros nos buscaron, nos enviaron una invitación”, aclaró vía teléfono a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en relación con la forma en que llegaron a ser parte del proyecto para la construcción de 24 viviendas, 8 techos y 7 pisos.

Aclaró que la garantía que les pedía Sedis para entrar al proyecto “la puso la empresa constructora, Sedis nos dio el listado de las empresas con las que podíamos trabajar y uno escoge y ellas ponen las garantías”.

Con bastante seguridad reconoció que “en los proyectos prácticamente uno solo sirve como administrador y ellos ejecutores, somos intermediarios, ante el banco la garantía es de nosotros, pero no es así”.

Reconoció que “nosotros recibimos de la empresa constructora el cinco por ciento del total del convenio, que del primer desembolso eran como 90 mil lempiras.

SACPA nos enviaba un informe periódico con las fotos, la última vez que hablamos, antes de las elecciones, nos dijeron que las casas se estaban levantando y luego se paró todo porque nos dijeron que se había cambiado los guías de familia”.

Por último, reconoció que ellos recibieron dinero de Sedis pero se lo trasladaron a SACPA.



ARREGLO:

La Iglesia Ministerio Evangelista Bethesda trabajó en dos ocasiones con la empresa constructora SACPA y en ambas quedó mal con la liquidación en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedis).

Mykin Ortega, su representante, explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que nunca estuvo de acuerdo con la forma de trabajar de Sedis, en la cual prácticamente los obligaban a trabajar “con X o Y empresa constructora”, pero al final accedían para poder realizar obras sociales.

“La constructora nos buscó a nosotros, la empresa nos ofreció un cinco por ciento y el dos por ciento”, explicó.

Aseguró que si se abre una investigación y “van a las cuentas de la iglesia, verán que no tenemos dinero, esos millones, yo tengo los recibos donde todo fue transferido por X o Y motivo”.

Reconoció que la fianza para poder entrar al proyecto la pagó SACPA, pero “firmamos ambos, la constructora que puso el dinero y los que recibíamos el compromiso del convenio, que en este caso soy yo.

Nosotros verificamos que las casas se estaban construyendo, pero hubo problemas de factibilidad”.

“Nosotros liquidamos en su totalidad el primer desembolso; en el caso del segundo desembolso y la liquidación, el problema comenzó en Sedis porque en esos días estaba lo de las elecciones y los guías de familia se negaron a presentar colaboración para poder llegar al beneficiario y uno no puede andar a la zumba marumba”, sostuvo.

Aseguró que “existe un deseo de SACPA de terminar con el proyecto y lo que estamos esperando es que Sedesol nos permita poder terminar para salir con la frente en alto”.

SOSPECHOSO:

A Yefrin Cerrato, representante de la Fundación Un Grano de Mostaza (Fungrano), la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) lo invitó a participar en un proyecto de construcción de pisos, techos y viviendas por medio de un correo electrónico en el año 2020 y de paso le presentaron un listado de empresas con las que podía trabajar.

“Nosotros escogimos trabajar con SACPA, ellos pusieron el dinero de la fianza para el convenio y llegamos a un acuerdo interno que nos iba a beneficiar con el cinco por ciento de los fondos”, comentó el representante.

Al final a la ONG le entregaron el convenio 229-Sedis-2020, que tenía contemplado la construcción de 26 viviendas, 15 pisos y 17 techos, y le dieron el primer desembolso que dos años después todavía no han podido terminar de liquidar.

“No se ha liquidado por un tema de cambio de beneficiarios porque hay que hacer un tremendo protocolo y hay personas que nunca contestaron los teléfonos; entonces estamos esperando que Sedis nos oriente con quiénes vamos a liquidar los fondos y terminar el proyecto”, argumentó.

El representante explicó que el dinero que no ha podido ser liquidado lo tiene la empresa SACPA. “No manejamos el dinero, tenemos un convenio privado con ellos y son los responsables”.