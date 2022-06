Odir Fernández, dispuesto a imponer orden y decencia en la Unag

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como presidente de la comisión de concurso y apoyo a la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) el doctor Odir Fernández sabe cómo se mueven los intereses por el control de esa institución educativa y tiene claro que su reto es instalar ahí el orden, la decencia y el respeto de la ley.

“Soy una persona de retos, de desafíos, yo no tengo compromiso con absolutamente nadie”, dijo Fernández al responder sobre cómo enfrentar a los grupos de poder, los intentos de politización, la corrupción y el nepotismo en la Unag.

Aquí la entrevista:

¿Qué tanto conoce la crisis administrativa que vive la Universidad Nacional de Agricultura?

Es una problemática que se viene presentando desde los últimos diez años. Han estado presentes algunas comisiones interventoras y la problemática continua de cierta manera. Estamos conscientes de que el reto no es fácil, tenemos conocimiento de la lucha de poder que a lo interno se presenta, pero en el marco del artículo 160 constitucional nosotros vamos a impulsar programas académicos y estabilizar la gobernabilidad a lo interno de la universidad.

¿Cómo va a lidiar con esas pugnas al momento del nombramiento de las autoridades universitarias?

La selección es uno de los principales retos que tenemos; de hecho, el decreto legislativo que crea la comisión de concurso y acompañamiento establece que dentro de los primeros tres meses una de las principales tareas es específicamente establecer las bases para la selección de las nuevas autoridades, puesto que las que se encuentran vacan este mismo año. El proceso de selección de la Junta de Dirección Universitaria es un punto relevante donde se buscará participación de todos los sectores que cumplan con los requisitos académicos exigidos en el estatuto.

¿Cómo piensa enfrentar esos grupos de poder que se disputan el control de la Universidad de agricultura?

Por fortuna tenemos una experiencia de ocho años donde hemos lidiado con unos grupos complicados, no nos resulta extraño que diversos grupos vayan a hacernos afrentas. Nosotros vamos con una bandera de conciliación; la idea es poder tener conversatorios con todos los sectores inclusivos participativos. Cuando las cosas se quieran politizar lo vamos a hacer público, lo vamos a denunciar y no vamos a callar nada porque no tenemos un compromiso con absolutamente nadie, sino solo con el país.

¿Por el perfil de las personas que nombró el Congreso Nacional, si las decisiones se toman por mayoría, usted va a estar cuatro a uno?

No va a ser fácil, tenemos tres representantes de los docentes, sin embargo, tenemos el concepto que cada uno de los miembros de la comisión que quiere el mejor rol para la universidad. La idea es que las decisiones deben de tomarse por unanimidad porque ninguna debe ser contraria a los intereses universitarios. Cuando las cosas no sean correctas tengan la plena seguridad que lo vamos a hacer evidente, público, ante las instancias correspondientes.

¿Se va a crear alguna normativa para establecer el orden y la transparencia en la universidad?

Vamos a hacer una revisión integral de la normativa interna y vamos a resaltar aquellas cosas que han sido positivas, académicamente vamos a proyectos, vamos a generar espacios en los centros regionales como el caso de La Mosquitia, este es uno de los compromisos que tenemos. En lo administrativo, que ha sido un problema bastante grande, vamos a revisar si las compras y contrataciones se han hecho en el marco de la Ley de Contratación del Estado, en el marco de lo que establecen las disposiciones generales del presupuesto. No digo que vamos a crear más normas, lo que vamos a hacer es una revisión integral porque el problema de nuestro país es el no respeto a la normativa jurídica, vamos a apegarnos al principio de legalidad, porque de nada sirve que esta comisión cree una reglamentación para que posteriormente lleguen otras autoridades a modificarla.

¿Además de normativas que otras acciones impulsará para contrarrestar la corrupción y el nepotismo que es muy fuerte en la Universidad de Agricultura?

La normativa es una de las piezas de esta mesa, lo que ocupamos en realidad es que la gente la cumpla, que las autoridades que en un futuro lleguen sean personas transparentes, seleccionadas por sus méritos académicos y no por un compadrazgo político, ese es uno de los principales retos que nosotros tenemos, porque al final de cuentas la institucionalidad debe de respetarse.En el caso del nepotismo realizaremos una verificación de todo el personal existente dentro de la universidad y cuando evidenciemos que efectivamente se ha hecho al margen de la ley vamos a hacerlo público y denunciar porque el código de ética del funcionario es muy claro.

¿Cómo va a luchar contra la politización de esta universidad?

Soy una persona de retos, de desafíos, yo no tengo compromiso con absolutamente nadie, soy académico, tengo 12 años de estar vinculado al tema de la docencia, vamos a impulsar el tema académico por sobre todas las cosas, no vamos a permitir que se politice la educación porque la Constitución de la República en el marco del artículo 160 es bastante clara, la educación es apolítica, es laica por tal razón debe llegar a todos los hondureños, en igualdad de derechos.

¿Será un reto bastante grande impulsar la gobernabilidad en la Universidad de Agricultura?

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma creen que tenemos las capacidades y competencias para este desafío y responderemos a ello, vamos a tratar de hacer un trabajo en conjunto con la comisión, porque este no es un trabajo unipersonal, sino que es un trabajo colegiado con un equipo que tiene el interés de impulsar lo mejor para la Universidad de Agricultura

Sus frases

“Cuando las cosas se quieran politizar lo vamos a hacer público, lo vamos a denunciar”.

“No vamos a callar nada porque no tenemos compromiso con absolutamente nadie, sino solo con el país”.