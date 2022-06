Elan Fernando Vásquez: “Tratamos de erradicar algunas anomalías que se venían dando”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Elan Fernando Vásquez, exviceministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión (Sedis), la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus le solicitó una entrevista por celular, pero al escuchar que se trataba de la falta de liquidación de 314 millones de lempiras en proyectos de viviendas, techos letrinas y pisos, más el alquiler de algunas ONG, el exfuncionario solicitó visitar las instalaciones del rotativo.

“Me alegra que en medio de su investigación me busque porque puedo defender el periodo 2020-2021, cuando estuvimos ahí y encontramos muchas anomalías”, argumentó Vásquez.



Esta es la entrevista:

Cuando usted llegó a Sedis, ¿encontró falta de liquidación de ONG en proyectos de viviendas?

Iniciamos con un análisis de riesgo adentro de la institución donde encontramos ese tipo de inconsistencias.

¿Recuerda cuántas eran y el monto pendiente de liquidar de las ONG?

El monto no lo recuerdo, son aproximadamente 425 ONG que están inscritas dentro del sistema y lo que hicimos como nueva administración fue conformar un equipo legal exclusivamente para tratar el tema de garantías y fianzas para recuperar el dinero pendiente de liquidar por las ONG y no dejarlas vencer y eso mismo hicimos con gestiones legales en bancos, y podrá ver que ejecutamos muchas garantías.

Le entrego estos dos documentos, son dos listados de ONG (más de 50) del periodo 2020-2021 que estuvo usted y que no liquidaron los proyectos, ¿qué pasó con estas que no liquidaron?

Estas organizaciones que usted me está presentando aquí son bastantes, a nivel de Sedis manejábamos otros proyectos y difícilmente de este listado le podría decir las que cumplieron, pero sí le digo que en el periodo 2020-2021 ejecutamos por lo menos el presupuesto que teníamos y estoy seguro de que a estas ONG les hicieron las afectaciones de garantía.

¿Entonces todo el dinero que no liquidaron las ONG está en el aire?

No, digamos que están en una cuenta por cobrar porque con la afectación de garantías se puede recuperar el dinero y no afectar el patrimonio del Estado.

¿Todas esas ONG no cumplieron los proyectos?

Tendríamos que ver caso por caso, algunas hicieron porcentajes; sin embargo, lo que no fue ejecutado puede ser reemplazado con las garantías.

¿Cómo en Sedis se dejaron acumular tanta cantidad de dinero en mora de liquidaciones? ¿En qué fallaron?

Porque nosotros fuimos a las zonas a buscar los proyectos y no están o los dejaron a medias.

Le puedo responder por la gestión 2020-2021 y nosotros sí ejecutamos, seguramente usted vio los proyectos anteriores a nuestro periodo que eran 2018, 2019 y parte del 2020, cuando hubo poca ejecución.



Ministro, usted firmó este convenio (el periodista le entrega el documento), es del periodo 2021 y el proyecto que tenía que hacer esa asociación no lo hicieron, nosotros lo fuimos a buscar, y le desembolsaron el 75 por ciento de los fondos, ¿qué fue lo que pasó?

En este caso se tendría que ir a la Secretaría para poder hablar con cada uno de los directores y supervisores específicos porque ellos tenían sus carteras, pero cabe recalcar que en una cláusula de ese convenio dice que “el ejecutor debe entregar a la Sedis en un plazo... una garantía con la vigencia de un año”.

¿Entonces no se realizaron los proyectos y tiene que aplicar garantías en los del año pasado, pero todas las demás garantías ya vencieron?

Tendrían que estar afectadas esas garantías, no lo sé.

¿Cómo pudieron permitir que ONG destinadas a temas de salud, iglesias y otros fines terminaran con proyectos de construcción de viviendas si no sabían nada?

Hay varios requisitos, nosotros trabajamos con cualquier asociación que demuestre que tiene capacidad de ejecución, esto lleva un filtro; en el caso de la organización de médicos (no liquidaron y tampoco hicieron el proyecto) le dejo una copia de la afectación de la garantía por la no ejecución de la misma.

¿Escuchó del alquiler de ONG por medio de empresas constructoras mientras era viceministro de Sedis?

Lo desconozco, nuestra misión era la ejecución dentro de Sedis, las cosas internas dentro de cada ONG o lo que hacían eran cosas fuera (de) nuestro alcance de funcionarios, era ya meterse en temas administrativos y estaba fuera del alcance de nosotros.

¿Llegaban las empresas constructoras a pedirles los proyectos?

Jamás de los jamases, se lo puedo asegurar, por lo menos en nuestra gestión 2020-2021 no tuve esas visitas y si usted tiene algo, lo invito a que diga quién fue la que me visitó, y nadie me dijo que hiciera esas cosas.

¿Escuchó usted de la constructora SACPA?

Internamente, sí.

¿Qué escuchó?

No, bajo los términos que venía ejecutando programas y proyectos de vivienda y otros, pero lo hicieron periodos anteriores a nosotros; ahora, en nuestra gestión tratamos de erradicar algunas acciones y anomalías que se venían dando, tratamos de poner controles, no conozco a la propietaria (Florencia Puerto) y en algún momento en Sedis le restringimos la entrada y no solo por mí, sino los mismos técnicos que sabían y me dijeron de situaciones por las que no era bienvenida.

¿Se pudo dar que las empresas constructoras ya tenían amarrados los proyectos y buscaban a las ONG?



Lo desconozco, pero hay protocolos y cada convenio pasó por diferentes filtros.

Pero SACPA, según este documento proporcionado por Sedis, trabajó con 18 ONG durante el periodo que usted estuvo al frente, convenios que usted mismo firmó y no fueron liquidados.

Lo desconozco porque al final tantas organizaciones, como funcionario era difícil que tuviera acceso a todo ese tipo de información.

¿Puede recuperar el gobierno todo el dinero que no liquidaron?

Sí se puede, tendríamos que ver cada caso con las garantías vencidas por si no fueron afectadas.