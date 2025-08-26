Onda tropical y humedad del Pacífico provocarán lluvias este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical procedente del mar Caribe ingresará este miércoles 27 de agosto y dejará lluvias de variada intensidad en diferentes zonas del país, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“Hoy miércoles 27 de agosto, el pronóstico es el siguiente: debido al ingreso de una onda tropical proveniente del mar Caribe, estará generando precipitaciones de débiles a moderadas y ocasionalmente fuertes para las regiones del oriente, norte y áreas del centro”, explicó Flores.
El meteorólogo señaló que, hacia la tarde y noche, la humedad procedente del océano Pacífico también aportará lluvias. “La humedad proveniente del Pacífico estará generando lluvias y chubascos para las áreas del sur y suroccidente”, indicó.
En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé un oleaje de 1 a 3 pies en el Caribe, mientras que en el Pacífico alcanzará entre 2 y 4 pies, de acuerdo con el pronóstico oficial.
Flores detalló las temperaturas máximas y mínimas por región. Para el Distrito Central, se esperan máximas de 28 °C y mínimas de 19 °C.
En la región central, las temperaturas alcanzarán los 31 °C como máxima y 19 °C como mínima. En la insular, los termómetros marcarán hasta 32 °C y descenderán a 28 °C.
La región norte tendrá máximas de 33 °C y mínimas de 23 °C, mientras que en el oriente se registrarán máximas de 30 °C y mínimas de 19 °C.
El sur del país será la zona más cálida, con una máxima de 36 °C y una mínima de 24 °C, en tanto que en el occidente se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 15 °C.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).