Francisco Morazán, Yoro y Cortés sin luz este miércoles 27 de agosto

La ENEE compartió el calendario de las zonas que no contarán con energía eléctrica durante al menos siete horas. Conozca aquí si su colonia está en el listado

  • 26 de agosto de 2025 a las 15:18
Tres departamentos se verán afectados ante los cortes de luz programados este miércoles.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles -27 de agosto- diferentes barrios, colonias y aldeas de Honduras no tendrán energía eléctrica durante varias horas.

Francisco Morazán, Cortés y Yoro son los tres departamentos que no contarán con electricidad, según el calendario semanal programado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A continuación, el listado de las zonas que no tendrán luz debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando durante este día:

Cedros, Francisco Morazán de 09:00 a.m. a 04:00 p.m.

Siria, Tamarindo, El Suyal, Guayabilla, Nepales, Esquías, San Juan del Potro, El Guante, El Pedrera, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, Minas del Oro, La Laguna, Yocolateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tapales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba y zonas aledañas.

El Progreso, Yoro de 08:30 a.m. a 02:30 p.m.

Colonia Dos Caminos, Jardines de Dos Caminos, Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, Gracias a Dios, El Renacer, Colinas de Suiza I y II, Shalom, Monte Sinaí, El Milagro, Aldea El Milagro, Brisas El Milagro, Residencial Camino Real, Residencial Shalom, Valle, 15 de Junio, Nueva Jerusalén, Guadalupe, Democracia, Omnita, Empacadora Chiquita, Cowle, San José de Oriente, Corosalito y Buena Vista.

San Pedro Sula, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Aldea San Isidro, Colonia Renacimiento, Colonia Primera, Aldea Las Péntas, Colonia Rodas Alvarado, Colonia Vieja Primavera I y II, así como Trejo IV Etapa.

