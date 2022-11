Vicecanciller Antonio García: ‘EUA puede dar un nuevo TPS en los 18 meses’

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El vicecanciller Antonio García explicó que el gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de responder favorablemente a la solicitud de Honduras por contar con un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS) que incluya a más de 200 mil compatriotas que no están bajo el programa.

El TPS extendido el jueves 10 de noviembre solo abarca a los 57 mil connacionales registrados en el TPS y que algunos lo mantienen desde 1998.

La solicitud del gobierno de Xiomara Castro es que los hondureños que se fueron a Estados Unidos a raíz de los huracanes Eta y Iota, la pandemia del covid-19 y otros fenómenos sean beneficiados, algo que aún no ha sucedido.

“La administración Biden aprovechó que el juez no ha fallado y como no sabe cuándo va a fallar de un solo dieron 18 meses porque no se sabe en cuántos meses fallaría el juez, mientras tanto siguen estudiando si lo dan como decisión propia del Ejecutivo, el cual tienen derecho por ley y si el juez llega a fallar a favor automáticamente la administración Biden lo cumple, no se quema políticamente”, explicó García.

“Hay dos opciones, que es la decisión del juez y la del gobierno”, aseveró García, quien agregó que seguirán abogando por el nuevo TPS

