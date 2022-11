Estados Unidos extiende TPS a hondureños hasta 2024

El TPS vencía en diciembre de 2022 y por lo tanto no abarca a los más de 100 mil hondureños que no están bajo el programa y que se fueron a Estados Unidos a raíz de la pandemia del covid-19 y los huracanes Eta y Iota.

Según cifras oficiales, son alrededor de 57 mil hondureños los que se encuentran amparados bajo el TPS, su más reciente extensión había sido dictada en septiembre de 2021 hasta diciembre de este 2022, pero tras varios meses en vilo, la confirmación de Mayorkas da un poco de tranquilidad a la comunidad.

“Es una noticia agridulde porque sí da tranquilidad a 57 mil hondureños pero da desilusión, porque no hubo un nuevo TPS para nuevos solicitantes. Se hace un llamado y vamos a seguir en las calles porque se merecía un nuevo TPS, esperábamos que el presidente Biden lo concediera”, expresó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.

A su vez, agregó que “entendemos que queda a decisión de Estados Unidos pero ellos saben que Honduras no tiene condiciones para recibir deportados, los que no entran en el estatus quedan en el limbo y están condenados porque no van a ver a sus familias hasta que se apruebe”.

LE PUEDE INTERESAR: Honduras pide formalmente a EE UU un nuevo TPS que incluya a exiliados por Eta y Iota