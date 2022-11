Hondureños en Estados Unidos califican como “agridulce” la extensión del TPS

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Tras el anuncio de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta 2024 a los hondureños que radican en Estados Unidos, la Fundación 15 de Septiembre fue la primera en pronunciarse.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, calificó de “agridulce” la extensión del TPS y realizó el llamado a las autoridades hondureñas para gestionar uno nuevo, tal y como esperaban.

“Es una noticia agridulde porque sí da tranquilidad a 57 mil hondureños pero da desilusión porque no hubo un nuevo TPS para nuevos solicitantes. Se hace un llamado y vamos a seguir en las calles porque se merecía un nuevo TPS, esperábamos que el presidente Biden lo concediera”, expresó Flores.

A su vez, agregó que “entendemos que queda a decisión de EE UU pero ellos saben que Honduras no tiene condiciones para recibir deportados, los que no entran en el estatus quedan en el limbo y están condenados porque no van a ver a sus familias hasta que se apruebe”.

También, a través de las redes sociales agradecieron la administración del presidente Joe Biden y le hicieron el llamado a la presidenta Xiomara Casto en la designación de uno nuevo.

“Agradecemos a la administración del presidente Biden por la extencion del TPS, invitamos a Xiomara Castro a luchar por una nueva designación del TPS, congresistas, senadores y alcaldías de los EEUU respaldan la tesis que Honduras es elegible para una nueva designación”, escribieron en su cuenta de Twitter.