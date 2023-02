¿Se armará una nueva nómina o se votará 1x1 para elegir a los magistrados de la Corte Suprema?

Al no llegar a consensos entre las difertentes bancadas políticas, la Constitución de la República señala que el proceso de selección de los magistrados se realizá de forma directa o uno por uno, es decir, se sometería a votación cada uno de los 45 magistrados seleccionados por la Junta Nominadora.

“Debemos de pasar a la fase de votación directa y pública y no estar presentando hasta casi 15 días después nóminas de candidatos”, recalcó.

El artículo 311 de la Constitución indica que “en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las (2/3) dos terceras partes”, es decir 86 votos.

”Presentaremos una moción de orden porque no se puede votar por nómina, votaremos cuantas veces sea necesario”, dijo Umaña.

No obstante, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, confirmó que conforme al artículo 54 y 71 del Poder Legislativo, las mociones de los partidos Libre y Nacional no fueron consideradas, ni discutidas, por lo que no se sometieron a votación.