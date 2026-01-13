Nueva masa de aire frío provocará más lluvias y bajas temperaturas en el país

No obstante, el panorama cambiará a partir del jueves, cuando el nuevo frente frío comience a afectar de forma directa el territorio hondureño.

Según el análisis meteorológico de Cenaos, durante este martes aún se mantendrán condiciones frescas en horas de la madrugada y la noche, con un leve incremento de temperatura hacia el mediodía.

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva masa de aire frío ingresará a Honduras a partir del jueves y tendrá mayor intensidad que la registrada en las últimas 48 horas, lo que provocará un descenso adicional de las temperaturas, aumento de las lluvias y condiciones climáticas adversas en varias regiones del país, se informó desde el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, explicó que esta masa de aire frío será más fuerte que la experimentada recientemente y provocará un descenso de uno a dos grados centígrados adicionales, especialmente durante las madrugadas.

Las zonas más afectadas por las bajas temperaturas serán el occidente del país y el Distrito Central, donde ya se han registrado valores considerablemente frescos en los últimos días.

En relación con las lluvias, el jefe de Cenaos detalló que los acumulados ya superan los 100 milímetros en un período de 36 a 48 horas en sectores del litoral Caribe.

Entre ayer y hoy, varias zonas reportaron registros de entre 60 y 70 milímetros, lo que ha incrementado la saturación de los suelos y el riesgo de afectaciones.

Para el jueves y viernes, se espera un incremento significativo de las precipitaciones, con acumulados que podrían duplicar e incluso superar los valores recientes.

Las zonas con mayor impacto serían Omoa, Puerto Cortés, Choloma, el norte de Yoro, así como sectores de Santa Rita y El Progreso, donde se mantiene vigilancia permanente.

A nivel nacional, la influencia de esta masa de aire frío se extenderá hasta el sábado por la mañana, generando mayor nubosidad, lluvias persistentes, vientos racheados y un ambiente más frío, condiciones que podrían afectar distintas actividades y aumentar la vulnerabilidad en comunidades de riesgo.

En cuanto a las temperaturas, Argeñal indicó que en ciudades como La Esperanza podrían volver a registrarse valores cercanos a los 10 grados centígrados, similares a los observados a inicios de enero.

En Tegucigalpa se prevén mínimas alrededor de 16 grados, en Comayagua cerca de 17 grados y en San Pedro Sula aproximadamente 19 grados.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar medidas de prevención y atender las recomendaciones de los organismos de socorro, ante el impacto de esta nueva masa de aire frío que afectará Honduras en los próximos días.

Ante este escenario, Argeñal señaló que se ha recomendado a los comités de emergencia municipales y locales mantenerse en alerta, mientras las autoridades de Copeco analizan de forma continua el comportamiento del fenómeno para determinar si será necesario declarar algún nivel de alerta en las zonas más afectadas.