“No me meto”, dice Doris Gutiérrez sobre Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La designada presidencial, Doris Gutiérrez, dijo que se encuentra trabajando y no tiene por qué involucrarse en los ataques de Salvador Nasralla hacia la presidenta Xiomara Castro.

La designada enfatizó que “ni a mis hijos aconsejo ya, ¿ahora lo voy a estar haciendo con Salvador Nasralla? Creo que todos estamos grandes como para saber lo que estamos haciendo”.

Gutiérrez dijo que “estoy haciendo lo que la presidenta Castro me ha encomendado y en eso me centro, al final cada persona va a responder por sus actos y más en esto de la político donde el pueblo lo vigila a uno. No me meto”.