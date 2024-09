“No caeremos en esa trampa”: Diputados del PN denuncian cambios en la reforma electoral

“Acabo de ver una versión de la reforma al artículo 278 de la LE, es totalmente distinto al que originalmente se había discutido, no caeremos en esa trampa, #noaeleccionestipoVenezuela ”, publicó Callejas en su cuenta de X.

“Esta redacción no la podemos apoyar, no está conforme a los intereses de Honduras”, posteó Márquez en su cuenta de X.

Por otra parte, el subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez secundó a Rivera Callejas y advirtió que la bancada nacionalista no estaría apoyando esta reforma en la sesión de este viernes.

El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó para este viernes a las 10:00 a.m. a los diputados a sesión donde el primer punto que se discutirá serán las reformas a los artículos 263 y 278 de la Ley Electoral.

A criterio del congresista del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, se debe escuchar la opinión de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para aprobar las reformas.

“A la bancada lo que no le gustó es que quieren condicionar, si no apoyan reformas no hay presupuesto, estamos dispuestos a apoyar las reformas, pero primero escuchar al CNE”, opinó Rivera.

El parlamentario agregó que “podemos acompañar también las reformas electorales, pero que se escuche al CNE, las personas que van a aplicar las reformas que vamos a probar llegan y son factibles o no, de qué nos sirve aprobar reformas y el CNE diga no estamos técnicamente capaz”.

Del mismo modo, el precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, siguiendo la misma línea que Rivera, aseguró que el CNE debe hacer la revisión

“Ellos quieren hacer una reforma electoral y condicionan el presupuesto de la reforma electoral, pero la Constitución y la ley nos pide que cuando la reforma no viene del Consejo Nacional Electoral se le pide a un dictamen al Consejo Nacional Electoral así como ellos estuvieron esperando el dictamen de Finanzas”.

Cálix calificó como un “gravísimo error” que se genere “incertidumbre” en el proceso electoral al no aprobar el presupuesto por parte del Legislativo.

“Hay que decir las cosas como son, primero que nada generar incertidumbre alrededor del proceso electoral es un gravísimo error, que está cometiendo el partido en el gobierno”, declaró Cálix.