Nelson Ávila: “Se han designado funciones a personas sin ninguna formación”

Nelson Ávila charló con EL HERALDO y brindó sus consideraciones sobre el hecho de no haber sido llamado por la presidenta y sus valoraciones en los primeros 100 días de su mandato.

TEGUCIGALPA, HONDURAS -. Se graduó de la universidad en dos carreras, Contaduría Pública y Economía . Obtuvo una maestría y un doctorado en la Université Paris VIII de Francia y en su currículum hay un amplio desempeño de funciones no solamente en materia económica, pero sin ser considerado en el gobierno de Xiomara Castro.

“Hay que recordar que lideré la segunda fuerza en el partido Libre ante la primera fuerza que tiene acceso a todo, hasta los recursos del partido. El movimiento que yo coordiné nos han excluido por años a pesar que nos ganamos algunos puestos en el gobierno, teníamos derecho a no menos de dos ministerios”, inició.

“No han respetado la proporción de los derechos políticos ganados en las urnas con el movimiento 5 de julio”, prosigue y al tiempo que recuerda que “el movimiento nuestro fue el primero que plasmó la idea de una amplia alianza y que no nos uniéramos con gente no decente del resto de otros partidos”.

Además: “Esas preocupaciones nos la pudo haber manifestado (...) anoche hablamos”: canciller Reina tras roce con embajadora de EEUU

¿Cómo evalúa estos meses de gobierno? Se le pregunta al doctor, a lo que responde “evaluar resultados es muy prematuro, pero sí puedo evaluarle decisiones y creo que se han tomado no muy buenas decisiones en múltiples aspectos”.

¿Cómo qué aspectos? se le repregunta, y ahonda que “se han designado funciones y responsabilidades a personas sin ninguna formación, sin experiencia y sin compromiso porque en mi partido hay personas que no conocen muchas cosas y están en primera línea de responsabilidad”.

VEA: Diputado Rafael Sarmiento anuncia creación de Mesas Ciudadanas en los 298 municipios de Honduras

Al ser él un economista también se refirió a la polémica visita del expresidente ecuatoriano Rafael Correa que en un inició sonó como un posible asesor del gobierno. “Si no confían en un asesor económico hondureño es algo que se les debe preguntar al gobierno de doña Xiomara. No hay resentimiento contra el gobierno por no tomar en cuenta mis opiniones”, concluyó.

Hace unas semanas anunció su aspiración para ocupar el cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), intensión que también persiguió en el 2014.