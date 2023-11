Muere don Froylán Cruz, famoso sobador de El Lolo en la capital

EL HERALDO durante una entrevista en 2018 visitó su clínica, donde llegaron personas sumamente pobres que no pudieron retribuir económicamente al sobador, pero siempre fueron aliviados de sus dolores. “Si usted me dice: le traigo este muchacho, yo lo traje de la calle y no tiene ni un cinco, yo lo atiendo, solo hoy he atendido unas ocho personas que no han tenido dinero”, así era el pensar de Froylán Turcios.

Antes de iniciar a atender a cada uno de sus pacientes, solía pedirles que “pusieran la fe, primero en Dios, porque él es que hace posible todo a través de un instrumento que soy yo”.