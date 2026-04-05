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Fallece 'Don Lalito', emblemático canillita que marcó generaciones en La Paz

Eduardo Padilla, conocido por recorrer las calles vendiendo periódicos durante décadas, es recordado como un símbolo de cercanía y tradición

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 14:05
Fallece 'Don Lalito', emblemático canillita que marcó generaciones en La Paz

Don Lalito, reconocido vendedor de periódicos, recorrió durante décadas las calles de La Paz, donde se convirtió en un ícono local.

 Foto: redes sociales

La Paz, Honduras.- La ciudad de La Paz lamenta el fallecimiento de Eduardo Padilla, conocido popularmente como 'Don Lalito', un histórico vendedor de periódicos que durante décadas recorrió las calles del municipio.

Don Lalito trabajó como canillita (vendedor de periódicos) de las publicaciones EL HERALDO, La Prensa y Diario Diez. Esta labor la llevaba a cabo desde muy temprano; empezaba el día en el parque central y se movía por varias áreas para vender las noticias del día.

Con el tiempo, los residentes y los turistas empezaron a reconocerlo no solo por su profesión, sino también por su amabilidad, su trato cercano y su disposición para conversar.

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Se consideró a don Lalito como un personaje icónico de la ciudad, hasta el punto de ser parte del paisaje diario y de la identidad local. Su figura fue más allá de su trabajo y se estableció como un modelo a seguir para varias generaciones.

Don Lalito trabajó como canillita de las publicaciones EL HERALDO, La Prensa y Diario Diez.

Don Lalito trabajó como canillita de las publicaciones EL HERALDO, La Prensa y Diario Diez.

 (Foto: redes sociales)

La Municipalidad de La Paz, en las redes sociales, manifestó sus condolencias y resaltó la herencia y el efecto que tuvo en la comunidad. Sus amigos y clientes también lo rememoran por su carisma, sus saludos y la felicidad que irradiaba en cada reunión.

Según informes locales, su salud había empeorado en los días anteriores, lo que requirió su ingreso al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, murió y dejó un gran pesar en la población paceña.

Su muerte ha generado múltiples muestras de reconocimiento y gratitud por los años de servicio y cercanía con la población, que hoy despide a uno de sus rostros más representativos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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