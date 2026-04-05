Fallece 'Don Lalito', emblemático canillita que marcó generaciones en La Paz

La Paz, Honduras.- La ciudad de La Paz lamenta el fallecimiento de Eduardo Padilla, conocido popularmente como 'Don Lalito', un histórico vendedor de periódicos que durante décadas recorrió las calles del municipio.
Don Lalito trabajó como canillita (vendedor de periódicos) de las publicaciones EL HERALDO, La Prensa y Diario Diez. Esta labor la llevaba a cabo desde muy temprano; empezaba el día en el parque central y se movía por varias áreas para vender las noticias del día.
Con el tiempo, los residentes y los turistas empezaron a reconocerlo no solo por su profesión, sino también por su amabilidad, su trato cercano y su disposición para conversar.
Se consideró a don Lalito como un personaje icónico de la ciudad, hasta el punto de ser parte del paisaje diario y de la identidad local. Su figura fue más allá de su trabajo y se estableció como un modelo a seguir para varias generaciones.
La Municipalidad de La Paz, en las redes sociales, manifestó sus condolencias y resaltó la herencia y el efecto que tuvo en la comunidad. Sus amigos y clientes también lo rememoran por su carisma, sus saludos y la felicidad que irradiaba en cada reunión.
Según informes locales, su salud había empeorado en los días anteriores, lo que requirió su ingreso al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, murió y dejó un gran pesar en la población paceña.
Su muerte ha generado múltiples muestras de reconocimiento y gratitud por los años de servicio y cercanía con la población, que hoy despide a uno de sus rostros más representativos.