Fallece 'Don Lalito', emblemático canillita que marcó generaciones en La Paz

La Paz, Honduras.- La ciudad de La Paz lamenta el fallecimiento de Eduardo Padilla, conocido popularmente como 'Don Lalito', un histórico vendedor de periódicos que durante décadas recorrió las calles del municipio.

Don Lalito trabajó como canillita (vendedor de periódicos) de las publicaciones EL HERALDO, La Prensa y Diario Diez. Esta labor la llevaba a cabo desde muy temprano; empezaba el día en el parque central y se movía por varias áreas para vender las noticias del día.

Con el tiempo, los residentes y los turistas empezaron a reconocerlo no solo por su profesión, sino también por su amabilidad, su trato cercano y su disposición para conversar.