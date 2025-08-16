Monseñor Vicente Nácher consuela al pastor Gerardo Irías conmovido por la multitudinaria caminata

Tegucigalpa, Honduras.-Minutos antes de que iniciara la caminata de las iglesias, el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, se conmovió hasta las lágrimas al ver la cantidad de personas que atendieron el llamado a luchar por la paz de Honduras.

Mientras entonaban el Himno Nacional, se pudo ver y escuchar cómo Irías poco a poco se fue quebrando y comenzó a llorar en medio del canto.