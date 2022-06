Unos 800 centros educativos son intervenidos en Honduras, según ministro de Educación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 800 centros educativos han sido intervenidos en el país como parte del programa de reparación de la infraestructura escolar.

El ministro de Educación, Daniel Sponda, aseguró ayer que “nuestro país tenía más de 12 años que no se hacía ni una tan sola escuela, que no se pegaba un bloque en una escuela o que no se reparaban los techos.

Ahora ya tenemos intervenidas casi 800 escuelas con la reestructuración que se hizo del Presupuesto General de la República”.

Las reconstrucciones se priorizan en los departamentos de Cortés, Olancho y Santa Bárbara, con base en los indicadores de pobreza, tasas de deserción y estado de los centros.

La inversión este año es de 2,100 millones de lempiras, aseguró Sponda; sin embargo, apuntó que esperan incrementar el monto el próximo año para intervenir más escuelas.

“Estamos estructurando el próximo presupuesto para el 2023 y tiene un componente muy fuerte en el tema de infraestructura escolar. Lógicamente, dada la magnitud del desastre que tenemos en infraestructura, hay muchos sectores que todavía no se han atendido, pero estamos en el proceso de atenderles”, afirmó.

Por otra parte, aseveró que el 90% de los alumnos están recibiendo clases semipresenciales.

“Algunos todavía con horarios especiales, dadas las condiciones de la infraestructura”.

Añadió que la vacunación de más de un millón de menores de entre 5 y 11 años ha permitido que las actividades académicas se desarrollen con normalidad.

Indicó que no tienen reportes de cierres de escuelas o colegios debido a brotes de covid-19; además están a las puertas de firmar un convenio con el Programa Mundial de Alimentos para brindar merienda a los estudiantes en los centros educativos.

