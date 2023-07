Ministro de Desarrollo Económico asegura que conoce el precio del pollo, pero sufrió una confusión

El funcionario agregó: “Luego, realmente no recordé cuánto valía la libra de pollo, aún y cuando ya me lo habían reportado, que oscila en diferentes ferias en 26.50, 27, puede llegar a 32 (lempiras), inclusive el de calidad puede llegar en los establecimientos de alto nivel hasta a 80 lempiras, que son variables”, corrigió.

“Quiero pedirle disculpas al pueblo hondureño y si con este lapsus en un momento que sorpresivamente me hizo una pregunta y habiendo leído antes, en su momento, el reporte de la Dirección de Protección al Consumidor, me desubiqué y recordé que 6 ó 7, pero era 16 y 17 que me habían reportado que la semana anterior estaba el precio de la libra de menudos”, dijo durante una llamada al programa TN5 Estelar.

Ante la insistencia del periodista consultando si realmente conocía los precios o no tenía idea, por no involucrarse en la compra de alimentos en su hogar, Fredis Cerrato respondió: “No los memorizo, pero los conozco. Fui yo en el momento que me desconcentré por el tipo de entrevista es que es bien aguda, pero bueno, espero que eso no le cause ningún daño al pueblo hondureño”.

Por otro lado, justificó que es la primera vez que emite una opinión desacertada y recordó que en el pasado hizo acciones positivas para la economía de las familias hondureñas.